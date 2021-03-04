Рубин - Зенит 8 марта 2021: Хвича и Деспот готовы нокаутировать второй топ-клуб за неделю

Деспот дважды огорчил "Спартак" и готовит сюрприз для "Зенита". Фото: ФК "Рубин".

"Рубин" триумфально вернулся после зимнего перерыва, обыграв в Москве "Спартак" 2:0. Правда, времени для радости у казанцев совсем мало. Уже 8 марта подопечным Слуцкого предстоит сдать очередной экзамен на профпригодность. В гости к "Рубину" пожалует действующий чемпион страны и единоличный лидер Премьер-Лиги - "Зенит".

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ

Мало кто помнит, но первый матч между командами в российской истории состоялся в далеком 1993 году. Тогда оба клуба выступали в первой лиге и даже не помышляли о выходе в элиту. В Санкт-Петербурге убедительную победу одержал "Зенит" - 4:0, а в Казани соперники разошлись миром - 2:2.

С 2003 года команды начали регулярно играть на уровне Премьер-Лиги. Пока существенный перевес на стороне "Зенита". Из 37 сыгранных матчей питерцы выиграли 18. 10 раз сильнее был "Рубин". Еще в 9 поединках была зафиксирована ничья.

Отметим, что "Зенит" крайне неудобный соперник для "Рубина" именно в Казани. В столице Татарстана в активе "Рубина" только 5 побед. Последняя датирована июлем 2013 года. Тогда казанцы вырвали победу и петербуржцев со счетом 2:1. Решающей гол на 95 минуте забил форвард Рондон. который через некоторое время перебрался из "Рубина" в "Зенит", а сейчас защищает цвета ЦСКА.

В матче первого круга в Санкт-Петербурге сильнее оказались казанцы. На гол Ерохина "Рубин" ответил точными ударами Деспотовича и Йевтича.

ДУЭЛЬ БОМБАРДИРОВ

Любопытно в этом матче будет понаблюдать за противостоянием форвардов двух команд. Деспотович, отгрузив два гола в ворота "Спартака", поднялся на 3 место в списке бомбардиров Премьер-Лиги. В активе серба 9 голов. Первые две строчки оккупировали нападающие "Зенита" Артем Дзюба и Сердар Азмун. В активе каждого по 11 мячей.

Во многом, именно от действий форвардов будет зависеть ход матча, да и результат. В игре со "Спартаком" Деспотович еще раз доказал, что он в отличной форме, а вот Дзюба и Азмун в двух весенних матчах петербуржцев (1:2 с "Арсеналом" и 2:2 с "Ростовом") промолчали.

КАДРОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

У "Зенита" есть проблемы с атакой. Пока травмированы Малком и Дриусси передняя линия лидера чемпионата выглядит не лучшим образом. Об этом свидетельствует и блеклый старт команды по весне.

У "Рубина" все сложнее. По-прежнему из-за травм отсутствуют Грицаенко, Меркулов и Ин Бом. Из-за дисквалификаций матч пропустят Бегич, Абильдгор и Шатов. Без двух последних стартовый состав "Рубина" представить сложно. Слуцкому предстоит поломать голову над выбором основы.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Без двух игроков основы казанцам придется не сладко. По факту сейчас в обойме у Слуцкого только два центральных полузащитника - Мусаев и Йевтич. Остается только догадываться, как решит выйти из ситуации Слуцкий.

Ориентировочный состав "Рубина": Дюпин - Зотов, Уремович, Старфельт, Самошников - Мусаев, Йевтич, Бакаев - Макаров, Деспотович, Кварацхелия.

У "Зенита" все проще. Скорее всего Сергей Семак выпустит в Казани тех же игроков, что вышли в основе на игру с "Ростовом".

Ориентировочный состав "Зенита": Лунев - Караваев, Ловрен, Ракицкий, Сантос - Барриос, Оздоев, Вендел, Кузяев - Азмун, Дзюба.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ РУБИН - ЗЕНИТ 8 МАРТА 2021

Потеря двух основных игроков центра поля, конечно, весомая, но Леонид Слуцкий явно найдет выход из ситуации. Учитывая не самое хорошее физическое и моральное состояние игроков "Зенита", казанцы могут сыграть агрессивно и наказать медлительных защитников петербуржцев. Один гол пара Хвича-Деспотович точно организует. А дальше предстоит ответить, способен ли "Рубин" на две сенсации подряд. У "Спартака" в Москве не выигрывали более 10 лет - серию прервали. Пора бы прервать и 7-летнюю серию без побед над "Зенитом" в Казани.

Прогноз на матч "Рубин" - "Зенит": 2:1 (победа хозяев с минимальным счетом).