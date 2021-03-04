Президент Татарстана Рустам Минниханов высказался за смертную казнь торговцам наркотиками

Фото: пресс-служба Президента Татарстана

Во время встречи с представителями СМИ президент Татарстана Рустам Минниханов высказался за возвращение смертной казни или пожизненного заключения за торговлю наркотиками. Его заявление вызвало резонанс. И сегодня, 4 марта, слова главы республики объяснила представитель Казанского Кремля Лилия Галимова. Оказалось, что Рустам Минниханов не призывал внести соответствующий законопроект.

По словам Галимой, президенту Татарстана ежедневно докладывают об обнаружении на территории региона все новых и новых закладок с наркотиками, и он “с болью в сердце” реагирует каждый раз, когда преступнику это сходит с рук. Потому то глава республики и заявил о том, что неплохо было бы ужесточить меры наказания для людей, связанных с наркобизнесом, но никаких поручений при этом не давал.