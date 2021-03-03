13 марта «День добрых дел» и Казанский ТЮЗ приглашают на специальный показ спектакля проекта «Театр без границ»

На показах зрителям с нарушениями зрения тифлокомментатор через наушники описывает происходящее на сцене (декорации, эмоции и действия актёров), а сурдопереводчик помогает слабослышащим «услышать» все с помощью языка жестов.

На сегодняшний день в рамках «Театр без границ» адаптировано 6 спектаклей: «Дикий», «Молодильные яблочки», «Маленький принц», «Оскар и Розовая мама», «Джельсомино в Стране Лжецов» и «Господин Ибрагим». В начале года, проект был признан победителем X Региональной премии «Серебряный Лучник» - Приволжье в номинации «Благотворительность и корпоративная социальная ответственность».

Первый показ проекта в этом году состоится 13 марта – на сцене Казанского ТЮЗа представят адаптированный спектакль «Джельсомино в Стране Лжецов». Начало спектакля – в 13.00. По вопросу приобретения льготных билетов для зрителей с ограничениями здоровья просим обращаться в театр по тел. +7 (987)-211-37-47.

Содействие в реализации проекта фонду оказывает «Республиканская специальная библиотека для слепых», открыт сбор средств на сервисе Добро Mail.Ru.

СПРАВКА

«День Добрых Дел» - благотворительный фонд, созданный волонтерской группой в 2009 году. Среди основных проектов фонда:

- Благотворительный склад «Хорошие руки» - первый в Казани и один из немногих в России централизованных пунктов приема, обработки, хранения и распределения бывшего в употреблении имущества граждан и организаций. 3 склада в г. Казань ежегодно обеспечивают одеждой, обувью и предметами быта около 12 тысяч малоимущих, многодетных, пенсионеров и другие незащищенные слои населения на безвозмездной основе.

- Театр без границ – совместный проект фонда и Казанского ТЮЗа, который делает возможным комфортный просмотр спектаклей в театре одновременно и для здоровых зрителей, и для зрителей с инвалидностью. На спектаклях «Театра без границ» зрителям с проблемами со зрением тифлокомментатор через наушники описывает всё происходящее на сцене (декорации, эмоции и действия актёров), а сурдопереводчик помогает «услышать» спектакль слабослышащим с помощью языка жестов. В рамках проекта адаптированы 6 спектаклей из репертуара ТЮЗа. В 2021 году за реализацию проекта фонд признан победителем X Региональной премии «Серебряный Лучник» - Приволжье в номинации «Благотворительность и корпоративная социальная ответственность».

- Знакомство с профессией – профориентационный проект, в рамках которого фонд организует экскурсии в различные организации для детей, в том числе из многодетных, малоимущих семей, из специальных учреждений. Цель – показать, как «выглядят» разные профессии изнутри, чтобы дать ориентир при выборе учебного заведения и профессии в будущем, помочь в социализации детей из неблагополучных семей и интернатов. Экскурсии проходят регулярно. За последние годы участники проекта побывали в театрах им. Г.Камала и Казанском ТЮЗе, ГосСовете РТ, аэропорту «Казань», ГТРК «Татарстан», LEDEL, «КАМАЗ-Мастер», «Пятерочке», Акульчеве, Икее, на заводе «Казаньоргсинтез», туркомпании «Магеллан+К», Казанском техникуме народных художественных промыслов, КНИТУ-КАИ им. Туполева и НТЦ «Переработка стекла», изучали гончарное искусство в мастерской Лилии Григорьевой и профессию художника в галерее Славы Зайцева, поучаствовали в Том Сойер Фесте и познакомились со строительными профессиями, пообщались с музыкантами Казанского оркестра La Primavera.

- Социальное такси – сервис по перевозке пассажиров с ограниченными возможностями. Специальный микроавтобус оборудован пандусом, креплениями и другими техническими средствами, обеспечивающими необходимое удобство для пассажиров, передвигающихся в инвалидных колясках. Все перевозки осуществляются бесплатно, проект финансируется за счет благотворительных пожертвований граждан и организаций. Наиболее популярные маршруты – в больницы, поликлиники, реабилитационные центры.

Сайт фонда «День добрых дел», телефон: 8(843) 236-65-61