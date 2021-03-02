Под Казанью во время пожара на птицефабрике спасли 90 тысяч кур

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Огонь на птицефабрике, где содержатся более 135 тысячи кур, появился вчера, 1 марта, в 18.54. Пожарные выехали на место происшествия - на улицу Почтовую поселка Совхоз имени 25 лет Октября в Лаишевском районе республики. К моменту их прибытия пламя уже полностью охватило стену и кровлю птицефабрики. На месте происшествия первые пожарные расчеты встречали сотрудники предприятия. Они сообщили, что людей в здании нет.

К приезду пожарных стена и крыша горели открытым огнем Фото: МЧС Татарстана

В 20.36 открытое горение удалось ликвидировать на площади 500 квадратных метров.

После того, как угроза дальнейшего распространения огня была ликвидирована, начали подсчитывать ущерб во время пожара. Выяснилось, что в трёх секциях здания, куда потянулся дым от огня, находилось порядка 135 тысяч голов птицы.

Во время пожара удалось спасти 90 тысяч кур Фото: МЧС Татарстана

Благодаря усилиям администрации птицефабрики и чётким и грамотным действиям подразделений пожарной охраны спасены более 90 тысяч единиц куриного поголовья, сообщили в МЧС Татарстана.