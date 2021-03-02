Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Под Казанью во время пожара на птицефабрике спасли 90 тысяч кур

Подсчитывается ущерб, причиненный возгоранием
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
КомментироватьОставить комментарий
С места происшествия

С места происшествия

Фото: МЧС Татарстана

Огонь на птицефабрике, где содержатся более 135 тысячи кур, появился вчера, 1 марта, в 18.54. Пожарные выехали на место происшествия - на улицу Почтовую поселка Совхоз имени 25 лет Октября в Лаишевском районе республики. К моменту их прибытия пламя уже полностью охватило стену и кровлю птицефабрики. На месте происшествия первые пожарные расчеты встречали сотрудники предприятия. Они сообщили, что людей в здании нет.

К приезду пожарных стена и крыша горели открытым огнем

К приезду пожарных стена и крыша горели открытым огнем

Фото: МЧС Татарстана

В 20.36 открытое горение удалось ликвидировать на площади 500 квадратных метров.

После того, как угроза дальнейшего распространения огня была ликвидирована, начали подсчитывать ущерб во время пожара. Выяснилось, что в трёх секциях здания, куда потянулся дым от огня, находилось порядка 135 тысяч голов птицы.

Во время пожара удалось спасти 90 тысяч кур

Во время пожара удалось спасти 90 тысяч кур

Фото: МЧС Татарстана

Благодаря усилиям администрации птицефабрики и чётким и грамотным действиям подразделений пожарной охраны спасены более 90 тысяч единиц куриного поголовья, сообщили в МЧС Татарстана.

ЧППроисшествия: ЧППроисшествия в Татарстане