Многие молодые люди, студенты подрабатывают в кафе и ресторанах официантом, администратором, поваром, грузчиком и др. Для кого-то это – временная работа, у кого-то становится началом карьеры в ресторанном бизнесе. Что нужно знать и какими качествами обладать, чтобы стать блестящим официантом и уметь работать с гостями? Как дорасти до менеджера, а может и до управляющего рестораном? Где и сколько времени учиться на повара? На эти и другие вопросы участники проекта «Знакомство с профессией» фонда «День добрых дел» - подростки из детского дома Приволжского района Казани - получили ответ, побывав в ресторане «МеД».Экскурсоводом для ребят стала Леона Сильченко, официант заведения. Рассказывая о профессиях в ресторанном деле, она провела детей по залу, познакомила с коллегами, с Кариной Данилиной, которая за 4 года смогла успешно освоить две профессии – официанта и менеджера ресторана. Участники экскурсии познакомились с хостес Сабиной. Она - «лицо» ресторана, встречает и провожает в зал гостей, бронирует столы, управляет работой официантов и помогает им.Ресторан условно поделен на шесть участков и на каждого официанта приходится по пять столиков, заказы принимают на персональном планшете. Как отмечают сотрудники зала, в их работе важно не просто отлично знать меню, особенности приготовления блюд, улыбаться, но и в какой-то степени уметь предугадывать желания гостей. Официант должен быть коммуникабельным, тактичным, позитивным, и конечно, учитывая специфику «работы с людьми», стрессоустойчивым.Экскурсия продолжилась на кухне ресторана. Повара, молодые мужчины, в этот момент делали заготовки из овощей, кто-то работал с мангальной печью.- Работа кухни организована очень четко и требует неукоснительного выполнения всех правил – как относительно своего рабочего места, так и непосредственно выполняемой работы. Мы не только кормим вкусной едой наших гостей, но и заботимся об их здоровье, - отметила «экскурсовод» Леона. – Радует набирающий популярность сейчас тренд на здоровое питание, в меню мы стараемся учесть и запросы на специальные блюда.Не оставили без внимания и работу посудомойщиков - ни одно заведение не может функционировать без них. Конечно, наведение чистоты теперь все больше стараются автоматизировать, но по этой сложной и, как правило, низкооплачиваемой работе по-прежнему много вакансий.Гости экскурсии не только сами узнали много нового, но и ответили на вопросы команды ресторана о жизни детского дома, о работе фонда «День добрых дел». Встреча традиционно завершилась чаепитием и подарками.СПРАВКА«День Добрых Дел» - благотворительный фонд, созданный волонтерской группой в 2009 году. Среди основных проектов фонда:- Благотворительный склад «Хорошие руки» - первый в Казани и один из немногих в России централизованных пунктов приема, обработки, хранения и распределения бывшего в употреблении имущества граждан и организаций. 3 склада в г. Казань ежегодно обеспечивают одеждой, обувью и предметами быта около 12 тысяч малоимущих, многодетных, пенсионеров и другие незащищенные слои населения на безвозмездной основе.- Театр без границ – совместный проект фонда и Казанского ТЮЗа, который делает возможным комфортный просмотр спектаклей в театре одновременно и для здоровых зрителей, и для зрителей с инвалидностью. На спектаклях «Театра без границ» зрителям с проблемами со зрением тифлокомментатор через наушники описывает всё происходящее на сцене (декорации, эмоции и действия актёров), а сурдопереводчик помогает «услышать» спектакль слабослышащим с помощью языка жестов. В рамках проекта адаптированы 6 спектаклей из репертуара ТЮЗа. В 2021 году за реализацию проекта фонд признан победителем X Региональной премии «Серебряный Лучник» - Приволжье в номинации «Благотворительность и корпоративная социальная ответственность».- Знакомство с профессией – профориентационный проект, в рамках которого фонд организует экскурсии в различные организации для детей, в том числе из многодетных, малоимущих семей, из специальных учреждений. Цель – показать, как «выглядят» разные профессии изнутри, чтобы дать ориентир при выборе учебного заведения и профессии в будущем, помочь в социализации детей из неблагополучных семей и интернатов. Экскурсии проходят регулярно. За последние годы участники проекта побывали в театрах им. Г.Камала и Казанском ТЮЗе, ГосСовете РТ, аэропорту «Казань», ГТРК «Татарстан», LEDEL, «КАМАЗ-Мастер», «Пятерочке», Акульчеве, Икее, на заводе «Казаньоргсинтез», туркомпании «Магеллан+К», Казанском техникуме народных художественных промыслов, КНИТУ-КАИ им. Туполева и НТЦ «Переработка стекла», изучали гончарное искусство в мастерской Лилии Григорьевой и профессию художника в галерее Славы Зайцева, поучаствовали в Том Сойер Фесте и познакомились со строительными профессиями, пообщались с музыкантами Казанского оркестра La Primavera.- Социальное такси – сервис по перевозке пассажиров с ограниченными возможностями. Специальный микроавтобус оборудован пандусом, креплениями и другими техническими средствами, обеспечивающими необходимое удобство для пассажиров, передвигающихся в инвалидных колясках. Все перевозки осуществляются бесплатно, проект финансируется за счет благотворительных пожертвований граждан и организаций. Наиболее популярные маршруты – в больницы, поликлиники, реабилитационные центры.Сайт фонда «День добрых дел», телефон: 8(843) 236-65-61