В конце февраля Казань с рабочим визитом посетил лидер партии \\"Яблоко\\" Николай Рыбаков. Он согласился встретиться с корреспондентом \\"Комсомольской Правды-Казань\\" и ответил на ряд вопросов. В частности, рассказал о последствиях коронавируса для всего мира и пояснил, что надо сделать в России, чтобы жители нашей страны не стремились ехать отдыхать за границу.О КОРОНАВИРУСЕ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯХ- Это был жесткий, можно даже сказать жестокий толчок к развитию онлайн-технологий. Люди должны были перейти на работу онлайн и это продемонстрировало немалые проблемы. Например в сфере образования, которая оказалась не готова к подобным вызовам. Мы неоднократно говорили, что необходима цифровизация школ, цифровизация высших школ. Да, это никогда не заменит традиционное обучение, когда преподаватель общается со школьником или студентом, но все возможности для доступа к общемировым знаниям мы должны предоставить. Здесь существуют проблемы в том числе финансового характера, когда учащиеся и педагоги просто не могут купить необходимое оборудование. Когда произошли события прошлого года мы предлагали выделить соответствующие средства, чтобы студенты и преподаватели могли купить нужную технику, для того, чтобы они могли качественно вести занятия и участвовать в них. Этот год расширил возможность общения, в том числе между регионами. У людей появилось больше возможности быть вовлеченными в решение вопросов, реализовать свои идеи, но в то же время это сильно ограничивает тех людей, у кого нет финансовой или технологической возможности подключаться к необходимой технике к программам. Получилась проверка взаимной ответственности, которую, увы, прошли не все.\\"ВАКЦИНАЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ДОБРОВОЛЬНОЙ\\"- Вакцинироваться или нет – дело каждого. С другой стороны, например, в Санкт-Петербурге с вакциной все в порядке. Ее достаточно и это количество покрывает число желающих сделать прививку, но есть регионы, где с вакциной дела обстоят куда хуже. Возникает вопрос, почему не можем наладить производство вакцины в том объеме, чтобы удовлетворить запросы всех регионов. Важный момент, что вакцинация не должна быть обязательной для всех. У человека должен быть выбор – делать прививку или нет. Если же делать, то только после консультации с врачом. Это уже ответственность медика оценивать, какие у пациента есть противопоказания. Важно донести до людей, что сперва нужна консультация лечащего врача, а не бежать и делать прививку, не обсудив это с профессиональным медиком.\\"ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ\\"- Я считаю, что если у тебя есть возможность использовать простой инструмент, чтобы обезопасить себя и окружающих, то лучше его использовать, чем не использовать. Поэтому я даже в самый горячий промежуток пандемии и карантина объяснял, что мнения врачей расходится. Кто-то за маски, кто-то против, но если значительная часть врачей выступает за ношение масок. А вам лично это не сложно. Тогда в чем проблема надеть маску? На мой взгляд, лучше перестраховаться. Человечество должно понять. Что сейчас случился коронавирус. Раньше были другие болезни. Мы не знаем, какая болезнь будет следующей, но мы должны быть к этому готовы.СОБЛЮДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ЗАВИСИТ ОТ МЕНТАЛИТЕТА ЛЮДЕЙ- Каждый живет по своим законам. В Европе, например, по-прежнему жесткий карантин, у нас карантин ослабили. Время расставит все на свои места, покажет, кто был прав. Даже европейские страны не придерживались единого сценария при вводе ограничений. Например, одна из лучших стран переживших пандемию, Финляндия, там сказалась специфика географии проживания людей. Там, даже в больших городах, проявилась социальная солидарность и взаимная ответственность граждан. Не должно быть ношение масок или соблюдение дистанции из-под палки. Это не поможет. Должно быть добровольное сотрудничество с пониманием твоей ответственности перед другими людьми.\\"ГЛАВНАЯ УГРОЗА НЕ ВОЕННАЯ - А ВИРУСЫ И ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА\\"- Многие страны закрываются и смотрят на другие страны с опаской. Политики же должны понять, что на дворе уже 2021 год, им уже коронавирусом ударили, как дубиной по голове. Они же все равно считают, смотря на военных, что главная угроза – это военная угроза между странами. Но главная угроза сейчас другая – это реальное распространение вирусов и заболеваний, это глобальное изменение климата. Хотя многие до сих пор считают, что это какой-то миф.\\"ЛЮДИ ЕДУТ В ТУРЦИЮ, ТАК КАК НАШИ ВОДОЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНЫ\\"- Сейчас передвижение между странами серьезно ограничено. Международный туризм практически приостановлен. Туристическая отрасль понесла колоссальные убытки. Речь не только о России. но и о Европе. Может быть, что этот тяжелый вызов приведет к тому, что люди в России начнут понимать, что отдыхать можно и в нашей стране. Надо отдыхать в России, обустраивать ее и приводить в порядок, для того, чтобы было легко и комфортно отдыхать. Почему все стремятся ехать отдыхать в Турцию? Даже не из-за того, что там тепло. А из-за того. Что наши водоемы слишком загрязнены. Посмотрите на Волгу, она сейчас сильно загрязнена и купаться в ней не всегда приятно. Сейчас есть шанс использовать Волгу не только как энергетический ресурс или транспортную артерию, может надо задуматься о реальной программе спасения Волги? Конечно, есть федеральная программа, но все видели, что случилось в 2019 году, когда произошло обмеление. Есть несколько ведомств. Которые до сих пор не могут точно сказать, что стало главной причиной того, что произошло и как этого не допустить в будущем. Я надеюсь, что то, что произошло в 2020 году наконец-то обратим внимание на то, что происходит у нас дома и начнем заботиться о своей стране, чтобы здесь было чисто. А то получается, что люди здесь загрязняют и не видят в этом проблемы, так как отдыхать все равно едут за границу.\\"НУЖНО ОТДЕЛЬНОЕ ВЕДОМСТВО ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ\\"- В России только 15% водных объектов являются чистыми или относительно чистыми. Все остальные являются загрязненными или критически загрязненными. Нет ни одной реки ли озера в границах крупных населенных пунктов. Которые не были бы загрязнены. Источники загрязнения – промышленные объекты. Им проще сделать несанкционированный сброс, чем устанавливать современную систему очистки. Второе – это воздействие жилого сектора. Выстраивание населенных пунктов или садоводческих товариществ вблизи водоемов с системой канализации со стоками в водные объекты приводит к сильнейшему загрязнению. Не стоит забывать и про транспортную нагрузку на реки. При этом, водному транспорту уже не один десяток лет. Если будет сочетание того, что мы признаем эти опасности, мы понимаем, что из них нужно выходить и мы наконец-то разделим это управленческое решение. Нам нужно отдельное ведомство по охране окружающей среды.