Традиционные проводы зимы в Татарстане пройдут 14 марта. И в этот день отметить их всех желающих приглашают на острове-граде Свияжск. Именно там пройдут одни из самых зрелищных народных гуляний. Тем более, что организаторы приготовили затейливую программу, которая придется по нраву как детям, так и взрослым. Итак, \\"Комсомолка\\" выяснила, что ждет гостей в праздник Масленица 2021 на острове СвияжскИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬДля тех, кто не знаком с историей Свияжска, краткие сведения: это выдающийся комплексный исторический, градостроительный, архитектурно-художественный и природный ландшафтный памятник XVI-XX веков. Остров – град Свияжск построен Иваном Грозным в 1551 году для взятия Казани.С 2017 года Успенский собор и монастырь острова-града Свияжска включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.ЧТО ЖДЕТ ГОСТЕЙНа Масленицу 2021 всех желающих приглашают Государственный историко–архитектурный и художественный музей–заповедник \\"Остров-град Свияжск\\" и ассоциация \\"Центр исторического фехтования и реконструкции \\"Ленивый Торжок\\".- Сварим вместе \\"кашу из топора\\", споем частушки, поиграем в народные игры, порадуемся друг дружке. Будет и ярмарка, и ароматные блины с чаем, и хороводы, и \\"стенка на стенку\\": найдем где разгуляться, развернуться! - зазывают организаторы.Во время гуляний проведут конкурс самодельных масок и костюмов. Призы победителям обещают знатные - от музея-заповедника и партнеров. Пройдет и традиционное сжигание чучела зимы.ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙВ воскресенье, 14 марта, с 12.00 до 16.30 перед входом в Музей истории Свияжска:12.00 - встреча гостей праздника. Фольклорный ансамбль «ВЕРЕС»: частушки под гармонь, песни, танцы;12.30 - «выезд» чучела Масленицы под обрядовые песни. Начало праздничного костюмированного шествия с чучелом по улицам Свияжска до Рождественской площади;Мастер-класс в классе гимназии Музея истории Свияжска (1-й корпус, 2 этаж):Мастер-класс \\"Письмо перьевыми ручками\\" - в 9.30, 10.15, 11.00, 11.45, 13.30, 14.15, 15.00. Продолжительность одного занятия 45 минут. Приглашаются дети от 6 лет и их родители.Примечание: оплачивается только входной билет в Музей истории СвияжскаКонференц-зал Музея-заповедникаМастер-класс \\"Кукла-оберег из лыка\\" - в 9.30, 10.15, 11.00, 11.45, 13.30, 14.15, 15.00. Продолжительность каждого занятия 45 минут. Так же к участию приглашаются дети от 6 лет и их родители.Примечание: оплачивается входной билет с программойЦентр детского досуга \\"СКАЗКА\\"Праздничное занятие \\"Пришла весна – встречай, Масленица!\\" - 9.30, 10.30, 11.30, 13.30, 14.30, 15.30.Продолжительность один час. Участвуют дети от 6 лет и их родители.В программе:- познавательный рассказ с иллюстрациями \\"Масленица в русском изобразительном искусстве\\";- традиционные масленичные игры и забавы;- увлекательная игра \\"Рецепт свияжского блина»\\".Примечание: оплачивается входной билет с программойРОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЛОЩАДЬ И \\"ЛЕНИВЫЙ ТОРЖОК\\"13.00 - \\"приезд\\" чучела Масленицы. Выступление фольклорного ансамбля \\"ВЕРЕС\\" с обрядовыми масленичными песнями, шутками и приговорами. Большой хоровод.С 13.30 до 15.45 выступления фольклорных коллективов Татарстана и Дани Воронкова с этно-электронным проектом BALALOUNGE (Ульяновск).С 12.00 до 16.00 - варим \\"кашу из топора\\". С организаторов топор, вода и крупа. А с гостей специи и добавки - от пряных до самых неожиданных.В этот же период времени кулинарные мастер-классы от \\"Гильдии Поваров Татарстана\\" по приготовлению блинов и других традиционных блюд.Также будет работать площадка клуба исторической реконструкции \\"Витязь\\": \\"Отечественная война 1812 года\\".Пройдут бои в средневековых доспехах от ассоциации АСБ \\"Крепость\\" и богатырские забавы с участием клуба исторической реконструкции \\"Мидгард\\".Будет организована и ремесленная ярмарка, мастер-классы, лучно-арбалетный тир и метательный тир.- \\"Народный базар\\": приносите с собой разные мелочи, а дети – поднадоевшие свои игрушки, с которыми готовы расстаться, устроим весёлый шуточный обмен без денег! Обязательное условие: вещи должны быть чистые, исправные, игрушки не поломаны, - также призывают организаторы праздника,С 13.30 до 15.30 на торжествах запланированы традиционные народные игры: \\"Перетягивание каната\\", \\"Прыжки через скакалку\\", «Ходули», \\"Ягодка\\", \\"Вишенка\\", \\"Гиря\\", \\"Царь горы\\", \\"Маятник\\", \\"Бой мешками на бревне\\", \\"Перетягивание палки\\", \\"Валенок\\", \\"Кентавры\\", \\"Столкни с пня\\", \\"Камешки\\" и \\"Столбы\\".Будет работать и детская площадка с такими народными играми - \\"Как у дяди Трифона\\", \\"Воротики\\", \\"Дударь\\", \\"Золотые ворота\\", \\"Наборный хоровод\\", \\"Заинька\\", \\"Калечина-малечина\\", \\"Валенки\\", \\"Большие лыжи\\", \\"Лабиринт\\" и \\"Скакалка\\".Выступит на празднике \\"Театр Петрушки\\" - представление Петра Петровича Уксусова.Организуют также мастер-класс по традиционному повязыванию платков.15.30 - молодецкая забава \\"Стенка на стенку\\".15.45 - подведение итогов конкурса масок и костюмов среди гостей праздника с вручением призов.Отдельная номинация в 2021 году – маски масленичные \\"антиковидные\\"! Они могут быть как угодно разукрашены, но должны сохранять свои защитные свойства.16.00 - театрализованное огненное представление от группы \\"Дженази\\" и сжигание чучела Масленицы, проводы зимы!!!Внимание! Вход на территорию музея-заповедника свободный!