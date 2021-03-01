В ближайшие дни погоду в регионе будут диктовать циклоны и атмосферные фронта. Ожидается, что она будет неустойчивой с колебаниями температуры воздуха и атмосферного давления, сообщает Гидрометцентр Татарстана.Так, там уже предупредили о сильной метели 2 марта и о том, что днем столбики термометров могут показать +1 градус.Далее – в среду, 3 марта, Татарстан будет находиться в южной части циклона. Все еще может пройти небольшой снег, а в отдельных районах метель. Ночью температура воздуха будет в пределах от -4 до -9 градусов, а днем – от -2 до -7.В четверг, 4 марта, стоит снова ожидать снег и метель. Днем в отдельных районах республики возможны и усиления ветра до 17 м/с. При этом ночью немного похолодает - от -8 до -13 градусов, при прояснениях до -18. Зато днем прогнозируется от -1 до -6.Также, по предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу, 5 марта, из-за очередного циклона в регионе ожидается снег, метель и сильный ветер с порывами до 20 м/с. Ночью столбики термометров должны показывать от -4 до -9 градусов, а днем – от -2 до -7.В свою очередь в субботу, 6 марта, в Татарстане ночью ожидается от -10 до -15 градусов, при прояснениях до -19, днем же – от -3 до -8. Временами возможен небольшой снег.