Пациентки городской больницы №3 Ульяновска сняли наблюдали, как несколько часов у них на глазах умирала одна из соседок по палате.Женщина пенсионного возраста 28 февраля пожаловалась на диарею, обезвоживание и скачок давления. Самостоятельно стоять на ногах она уже не могла. Пациентка находилась в общей палате, и ее соседки очень тревожились за нее. Сообщение об этом появилось в соцсетях.Видя, что кожа больной приобрела желтушный оттенок, сама женщина с каждой минутой все больше слабеет, они неоднократно обращались к персоналу больницы. Но, по словам соседок, врач приходил к больной два раза за все время.После назначений врача медсестра делали ей уколы, постоянно следили за изменением ее давления и подносили кислород. Но лучше пациентке не становилось. Тогда соседки начали требовать перевести ее в реанимацию, что и было сделано спустя время. Утверждается, что женщины в течение семи часов просили помочь ей. Утром обитательницы палаты узнали, что их соседка скончалась в реанимации.Пост об этом в соцсетях вызвал целый шквал гневных комментариев от жителей Ульяновска. Многие возмущены и требуют наказать сотрудников больницы. Поспешили прокомментировать произошедшее и в Минздраве области.- Сообщаем, что пациентка поступила в государственное учреждение здравоохранения Городская больница №3 в состоянии средней тяжести, - сообщает пресс-служба ведомства. - Тяжесть обусловлена сочетанной патологией. Пациентка находилась в палате, получала лечение согласно стандартам оказания медицинской помощи. Дежурный медицинский персонал оказывал помощь пациентке в палате согласно назначению врача, проводилось динамическое наблюдение, состояние стабилизировалось. При ухудшении самочувствия пациентка была переведена в палату реанимации и интенсивной терапии.Отметим, это не первый скандал связанный со здравоохранением региона. Так, в феврале этого года в Ульяновске от инфаркта скончался 61-летний детский хирург Михаил Четин. Родные утверждали, что мужчине долго не оказывали медицинскую помощь, и это стало причиной его гибели. В этой истории сейчас разбирается лично губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.