Сегодня, 1 марта, утром на неожиданный едкий запах какого-то газа пожаловались жители микрорайонов в Ново-Савиновском районе. Дети и взрослые, проживающие на \\"Кварталах\\" рассказали \\"Комсомолке\\". что вынуждены передвигаться по улице, зажав носы. Не спасает даже маска, которую сейчас носят с целью профилактики коронавирусной инфекции.- Пока добрался до машины, уже начало саднить горло, - рассказал \\"Комсомолке\\" Александр Ф. - Ребенок плотно укутался в свой шарф и расчихался уже в садике. Необычный запах везде на улице.Мужчина позвонил в аварийную службу, и там подтвердили, что подобное испытывают многие местные жители.Но \\"Газпром Трансгаз Казань\\" данную информацию не подтверждает, утечек бытового газа нет.Сведения о жалобах на запах доведены до татарстанских Минэкологии и Роспотребнадзора.