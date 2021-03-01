«БУРЕВЕСТНИК»: ВЗЛЕТЕТЬ ВЫСОКО

В конце 90-х Правительство Татарстана взяло курс на то, чтобы сделать республику площадкой для реализации самых смелых и масштабных проектов, заставить звучать Татарстан и Казань не только на всю Россию, но и на весь мир. Благодаря стратегическим талантам главы республики Рустама Минниханова и совокупным усилиям множества людей, граждан Татарстана, эта задача-вызов реализована. Так, стали практически повседневностью мировые события, принимаемые столицей РТ.

2019 год. WorldSkills Kazan, чемпионат мира по профессиональному мастерству. 2018-й - чемпионат мира по футболу, где Казань - один из четырех российских принимающих городов. 2017-й - Кубок конфедераций FIFA… А чуть раньше - Всемирная летняя Универсиада в 2013-м и чемпионат мира по водным видам спорта в 2015-м. И все эти события требовали в том числе транспортного обеспечения. Тогда-то и настала пора «Буревестнику» «расправить крылья» - совершить рывок в своем развитии и доказать, что татарстанские компании способны с блеском справляться с обслуживанием масштабных мероприятий мирового уровня.

Надо сказать, что, начав свой путь в 2004 году всего с трех автобусов и пяти человек обслуживающего персонала, «Буревестник» быстро завоевал доверие клиентов за счет отличного сервиса и надежного партнерства. Предприятию стали поручать самые ответственные мероприятия городского и республиканского масштаба. Среди них ралли-марафон «Шелковый путь», Всемирный конгресс татар, Всероссийский спортивный форум «Россия - спортивная держава». Безупречная работа компании на этих и других событиях была отмечена многочисленными благодарственными письмами ведомств РТ.

Поэтому, когда для Казани настало время принимать Универсиаду-2013, именно «Буревестнику» выпала честь обслуживать это мировое событие. Перевозки были проведены на высоком уровне, что неоднократно отмечалось в оргкомитете.

В самом же «Буревестнике» подчеркивают, что успех стал возможен в том числе благодаря деятельной поддержке правительства республики во главе с Рустамом Миннихановым. Первые лица понимали, что без достаточного количества комфортабельных современных автобусов обеспечить достойный сервис будет нереально. Поэтому для обслуживания Универсиады-2013, а также, годом позже, зимней Олимпиады в Сочи «Буревестник» при поддержке Президента РТ закупил 125 новых автобусов, а перед WorldSkills в 2019 году пополнил автопарк еще 30 автобусами.

Сегодня «Буревестник» - узнаваемый транспортный бренд Татарстана, признанный не только внутри республики, но и отмеченный наградами и почетными грамотами российских ведомств и лично Президента РФ. Ежедневно автобусами ООО «Буревестник» перевозится свыше 4000 пассажиров.

В автопарке предприятия 155 единиц подвижного состава, которые обслуживаются в собственных ремонтных цехах и моечном комплексе компании. В штате работают 220 человек. У руля предприятия с самого начала стоит Вячеслав Михайлович Улитин.

Планируется проведение крупных спортивных мероприятий: в 2021 году - Игры СНГ, в 2022 году - Кубок мира по регби среди студентов, Всемирные игры Специальной Олимпиады, чемпионат мира по волейболу.

Все эти мероприятия планирует обслуживать транспортная компания «Буревестник».