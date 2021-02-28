Хвича отдавал, Деспот забивал: "Рубин" обыграл "Спартак" в Москве впервые за 11 лет

Фото: ФК "Рубин".

Свой первый официальный матч в 2021 году "Рубину" выпало играть в Москве против "Спартака". Соперник не самый для казанцев приятный. В последний раз "Рубин" обыграл "Спартак" в октябре 2014 года. Тогда в рамках 1/8 финала Кубка России казанцы на своем поле одержали верх со счетом 2:0. А в рамках чемпионата России "Рубин" в последний раз обыграл "Спартак" в октябре 2014-го. Та встреча в Казани завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. А решающий мяч в концовке забил Александр Прудников. Помните еще такого?

Что касается матчей в Москве, то в последний раз "Рубин" смог обыграть красно-белых в столице аж в июле 2010 года. В том матче казанцы одержали минимальную победу - 1:0. Таким образом, "Рубин" не мог увезти три очка из поездок в гости к "Спартаку" почти 11 лет.

Леонид Слуцкий все сборы наигрывал идеальный состав. Правда, в матче со "Спартаком" пришлось вносить коррективы. Так, вместо Зотова и Йевтича в старте вышли Зуев и Мусаев. В составе "Спартака" был только один вопрос - сыграет ли Квинси Промес. Голландец вернулся в состав красно-белых спустя 2,5 года, став самым громким трансфером зимы. В итоге Промес попал в основной состав. Но к этому, как и к другим возможным сюрпризам от "Спартака" тренерский штаб "Рубина" был готов.

- Две схемы было в матче с "Динамо". Одна схема была ровно 45 секунд, когда Мозес играл правого защитника, латераля, и было три центральных. И уже после 45-й секунды, когда сфолили на Айртоне, "Спартак" играл 4-4-2. Все сборы они играли этой игровой моделью, и я считал, что такой солидный тренер как Тедеско вряд ли бы, наигрывая все межсезонье и в первой официальной игре одну схему, вдруг бы в матче с нами перешел неожиданно на другую схему. Мы ожидали, что будет 4-4-2, мы не знали конкретно, будет ли играть Промес, в каком он состоянии, будет ли играть в стартовом составе Крал. Но это уже нюансы. В связи с дисквалификацией Ларссона понятно, что пара нападающих Соболев – Понсе оставалась безальтернативной. "Спартак" играл той расстановкой, один из вариантов которой мы и предполагали, как основной, - объяснил Леонид Слуцкий.

С первых минут спартаковцы попытались прибрать инициативу к своим рукам, старался Промес, но по его действиям было видно, что он не в оптимальной форме. Голландец пытался брать игру на себя, неплохо пробил на 11 минуте, но пока на того Квинси, который привел "Спартак" к чемпионству 4 года назад он мало похож.

"Спартак" в целом больше атаковал. Были моменты у Айртона и Понсе. Самый же реальный шанс забить москвичи упустили за пять минут до перерыва. Мозес простелил вдоль ворот и Соболеву оставалось только забить с пары метров в пустые ворота, но в последний момент форварду помешал Уремович.

Уже в компенсированное арбитром время произошел момент, который перевернул ход игры с ног на голову. Зобнин в центре поля сфолил на Макарове и получил желтую карточку. Для одного из лидеров "Спартака" она стала второй. Таким образом, москвичи остались в меньшинстве.

Численным преимуществом казанцы воспользовались быстро. В дебюте второго тайма Хвича вырезал ювелирную передачу на Деспотовича и тот сильным ударом поразил угол ворот Максименко. Спустя 10 минут сербский форвард должен был оформлять дубль. Хвича накрутил двух соперников, ворвался в штрафную и выкатил мяч под удар Деспоту, но тот оказался не готов. Видимо, не поверил, что передача пройдет.

За 20 минут до конца матча арбитр уравнял составы. Абильдгор получил два "горчичника" за 8 минут и отправился досматривать матч в подтрибунное помещение.

Почти сразу же "Спартак" забил. После подачи углового Соболев вколотил мяч в ворота. Правда радость была не долгой. У форварда москвичей усмотрели положение вне игры.

Развязка наступила на 89 минуте. Хвича вышел на ударную позицию и пробил метров с 25, Максименко отбил мяч, но первым на добивании был все тот же Деспотович. 2:0 - "Рубин" прервал неудачную серию матчей со "Спартаком".

- Большая победа на выезде со "Спартаком". Мы вышли с первых минут уверенные в себе. Было видно, что мы не пытались играть на ничью, мы вышли побеждать, так и получилось. Забили свои моменты и, думаю, "Рубин" сегодня был лучше. Надо продолжать в том же духе. Если будем играть так же в каждой игре, то будем много побеждать. Спасибо медицинскому штабу, они мне очень помогли вернуться на поле, я пару дней вообще не тренировался. В итоге забил два гола. Для нас каждый игрок важен и нужен. Не важно, кто забивает, важно победить. Сегодня я забил, в следующей игре кто-то другой, - прокомментировал победу Деспотович.

- Мы играли часть второго тайма в большинстве и смогли реализовать это преимущество. Даже когда остались в равных составах, не могу сказать, что отдали инициативу. Поэтому удовлетворен действиями собственной команды сегодня и в атакующих моментах, и в плане обороны, - подытожил Леонид Слуцкий.

Следующий матч "Рубин" проведет на своем поле против лидера Премьер-Лиги - питерского "Зента". Матч состоится 8 марта.Слуцкому предстоит поломать голову над стартовым составом. Три очка в Москве "Рубин" взял, зато из-за дисквалификаций лишился сразу трех игроков. Матч с "Зенитом" пропустят не только Абильдгор, но и Бегич с Шатовым.