В Татарстане рассталась первая пара трансгендеров

Скриншот видео Фото: принтскрин видео.

В декабре 2019 года в казанском загсе зарегистрировали свой брак Эрика Аскарова и Виктор Мануилин. Эо необычная пара - Эрика родилась мужчиной, а Виктор - женщиной. Зарегистрировать свои отношения они смогли только тогда, когда процесс транс-перехода уже завершился и у них на руках были новые документы, по которым Эрика – женщина, а Виктор – мужчина. Так они стали первой трансгендерной парой, узаконивших свои отношения официально.

Молодые занимались творчеством - Эрика работала в салоне красоты, а Виктор занимался графическим дизайном. Но семейная лодка не выдержала испытаний - супруги Аскаровы развелись.

У каждого своя версия причин развода. Эрика в соцсетях заявила о неверности супруга, тот в отместку пожаловался на импульсивный характер жены. В итоге пара рассталась и разъехалась.