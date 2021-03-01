"Спасибо, что поднял республику": За что казанцы благодарят Рустама Минниханова в день его рождения

Фото: пресс-служа президента РТ.

Накануне Дня рождения Рустама Минниханова корреспонденты «Комсомольской правды» провели опрос среди жителей республики и выяснили, как они относятся к президенту Татарстана, что считают его важным достижением, а также, что хотят пожелать Рустаму Минниханову в День его рождения.

Большинство опрошенных позитивно относятся к президенту Республики Татарстан, но часто не могут точно ответить, почему: «Он сделал очень много», но что именно подразумевается под «много» остается загадкой. Те, кто выделял существенные преобразования в течение срока полномочий Рустама Минниханова, упоминали про новые транспортные развязки, различные объекты и общественные места, где больше всего любят проводить время. Так, например, говорили про казанскую Набережную, недавно построенные торговые центры и обновленную территорию озера Кабан.

На День рождения Рустама Минниханова казанцы пожелали ему счастья, долгих лет жизни и здоровья. Те, кто решил остаться вне кадра нашего видеоролика, желали президенту семейного благополучия, сил и достижения всех намеченных целей в рамках своих полномочий. Самые яркие ответы опрошенных и их пожелания президенту республики смотрите в нашем видео