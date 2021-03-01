Президента Татарстана Рустама Минниханова с Днем рождения поздравляют жители республики

Фото: president.tatarstan.ru

В этот понедельник – 1 марта, поздравления с днем рождения принимает президент Татарстана Рустам Минниханов. Главе республики исполнилось 64 года. С этим, а также словами благодарности, к нему обращаются жители Татарстана. "Комсомолка" собрала лишь некоторые поздравления и объединила их в один видеоролик.

БИОГРАФИЯ ПРЕЗИДЕНТА ТАТАРСТАНА РУСТАМА МИННИХАНОВА:

ДЕТСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ

Рустам Нургалиевич Минниханов родился 1 марта 1957 года в селе Новый Арыш Рыбно-Слободского района. Его отцом был Нургали Минниханов, возглавлявший с 1980 по 1990 годы Сабинский леспромхоз.

В 1978 году Рустам Минниханов окончил Казанский сельскохозяйственный институт по специальности “механизация сельского хозяйства”, квалификация ”инженер-механик”. Однако он хотел учиться дальше и в 1986 году окончил Казанский филиал Московского института советской торговли по специальности “товароведение и организация торговли продовольственными товарами”, квалификация “товаровед высшей квалификации”. А в 2001 году будущий президент Татарстана защитил докторскую диссертацию по экономике.

ГОССЛУЖБА

Параллельно с учебой Рустам Минниханов работал. Сначала - с 1978 по 1980 годы - в Сабинском районном объединении “Сельхозтехника”, куда устроился инженером-диагностиком. После он три года был старшим и главным энергетиком Сабинского леспромхоза.

В 1983 году Минниханов устраивается на госслужбу. Первые два года он трудится на должности зам председателя правления Сабинского района, а последующие пять лет - на должности председателя правления Арского района. С 1990 по 1992 годы Рустам Нургалиевич - председатель Арского райисполкома, с 1992 по 1993 годы - первый зам главы администрации Арского района, а с 1993 по 1996 годы - глава администрации Высокогорского района.

После Рустам Минниханов начинает работать в правительстве Татарстана. Сначала он был министром финансов республики (1996-1998 годы), а после возглавил регион, став его премьер-министром.

В мае 2001 года Минниханов снова возглавил правительство республики, сформированное после переизбрания Минтимера Шаймиева на пост президента Татарстана. А в апреле 2005 года он был переизбран на должность премьер-министра региона.

ПРЕЗИДЕНТСТВО

В начале 2010 года Рустама Минниханова в качестве президента Татарстана рекомендовал Госсовету республики президент России Дмитрий Медведев. А 4 февраля его кандидатура была утверждена. Церемония вступления Минниханова в должность главы Татарстана состоялась 25 марта. С тех пор он переизбирался на пост президента республики два раза – в 2015 и 2020 годах.

СЕМЬЯ

Рустам Минниханов женат. У него с Гульсиной Миннихановой двое сыновей: Ирек (погиб в авикатастрофе в Казани в 2013 году) и Искандер. Также у четы Миннихановых есть внучка.

У Рустама Нургалиевича два брата - Рифкат, являющийся руководителем ГБУ "Безопасность дорожного движения" Татарстана и Раис — глава Сабинского муниципального района.