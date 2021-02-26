Казань вошла в топ-3 городов, где чаще всего покупают смартфоны с eSIM и 5G

Билайн проанализировал динамику продаж смартфонов, оснащенных новыми технологическими возможностями. Продажи смартфонов с поддержкой электронной SIM-карты и сети 5G значительно выросли в декабре, при этом самый большой рост продаж был зафиксирован в интернет-магазине.

В декабре общие продажи смартфонов с поддержкой eSIM выросли в 3,8 раза по сравнению с декабрем прошлого года, а за весь 2020 год продажи этих девайсов выросли в 3 раза по сравнению с 2019 годом. Большой вклад в рост продаж внес интернет-магазин Билайн: в последний месяц 2020 года онлайн-продажи увеличились в 6,5 раз, а в 4 квартале возросли в 12 раз по сравнению с прошлым годом. Это объясняется развитием онлайн-канала, увеличением числа моделей, а также расширением географии пилота eSIM. К началу 4 квартала Билайн стал подключать eSIM в 1400 офисах обслуживания.

Также в декабре значительно выросли продажи смартфонов с поддержкой 5G. Эти смартфоны появились в ассортименте в начале 4 квартала, но основной пик продаж пришелся на декабрь: 60% проданных в 2020 году смартфонов с поддержкой 5G были куплены в последний месяц года. При этом каждый второй 5G-смартфон был приобретен в интернет-магазине.

В сети Билайн смартфонами с поддержкой 5G чаще пользуются женщины – 2/3 этих смартфонов в 10 крупнейших городах зарегистрированы на женщин и 1/3 на мужчин, средний возраст пользователя составляет 30-35 лет. Смартфонами с eSIM больше пользуются мужчины: 61% таких смартфонов зарегистрировано на них и 39% на женщин. В Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре смартфонами с eSIM чаще пользуются клиенты в возрасте 30-35 лет, а в Казани, Ставрополе и Ростове-на-Дону клиенты в возрасте 18-25 лет.

Чаще всего смартфоны с поддержкой eSIM и 5G покупали в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Самыми популярными смартфонами с поддержкой 5G стали iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 Pro. Самыми популярными смартфонами с поддержкой eSIM были iPhone 11 и iPhone 12 Pro Max.