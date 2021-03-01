«Уважаемый Рустам Нургалиевич!»: коллектив ООО ПКФ «БЕТАР» поздравляет президента Татарстана с Днем рождения

Фото: president.tatarstan.ru

- От руководства и коллектива сотрудников производственно-коммерческой фирмы «БЕТАР» примите самые добрые и теплые пожелания в Ваш день рождения!

На ответственном посту Президента Республики Татарстан Вы вносите большой вклад в развитие региона, пользуетесь заслуженным уважением его жителей.

Вы всегда стараетесь вникнуть в суть проблемы каждой сферы, и Ваш жизненный опыт помогает решить ее наилучшим образом. Вас высоко ценят как талантливого организатора, доброжелательного, отзывчивого и внимательного человека.

Профессионализм и выдающиеся деловые качества позволяют Вам уверенно руководить республикой, заботясь о ее экономическом развитии и благополучии граждан.

Вы всегда идете в ногу со временем, открыты новому и принимаете самые взвешенные решения. Благоприятный деловой климат и Ваше мудрое руководство способствуют быстрому развитию предприятий Татарстана.

Выражаем уверенность в том, что свои знания, профессионализм и богатый управленческий опыт Вы и в дальнейшем будете направлять на реализацию программ развития республики.

Мы рады нашему знакомству и отмечаем Ваши личные и деловые качества - надежность, работоспособность, интеллект, целеустремленность. Как представители компании, занимающейся производством и продажей приборов учета энергоресурсов, отмечаем огромную роль, которую играет заинтересованность руководства в развитии предприятий Татарстана.

В это непростое для всех время пусть Ваша энергия и позитивное отношение к жизни вселяют в нас, жителей Татарстана, оптимизм и уверенность в будущем. Желаем Вам жизненных сил, процветания, реализации идей и задуманных планов, оптимизма и благополучия, бодрости духа и стабильности, незабываемых впечатлений и только счастливых моментов! Здоровья Вам и Вашим родным! - президент В. И. Зайцев, директор Р. З. Фардеев и коллектив ООО ПКФ «БЕТАР».