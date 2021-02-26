Пандемийный год, отправивший всю страну на изоляцию, внес существенные коррективы в работу компании и заставил наращивать емкость сети в дачных поселках, пригородах, спальных районах. Инвестиции в строительство инфраструктуры увеличились стремительно, а выручка таким же темпами не росла. Об этом журналистам заявил генеральный директор компании Сергей Эмдин.- В прошлом году в целях экономии клиенты стали массово отказываться от дополнительных SIM-карт, при этом они старались максимально использовать гигабайты из своего пакета. Возросла нагрузка на сеть, поэтому нам пришлось строить сеть и увеличивать ее емкость в новых точках роста трафика, - рассказал Эмдин.Число новых инфраструктурных объектов оператора в России по итогам 2020 года выросло на 112%. Самая активная стройка наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Челябинском велась и в Татарстане. В прошлом году Tele2 удалось не только улучшить покрытие 4G, обеспечив 98% жителей республики скоростным интернетом, но на 20% улучшить скорость передачи данных. Как сообщил Сергей Эмдин, в этом году Tele2 продолжит инвестировать в техническое развитие. Жители Татарстана все активнее погружаются в цифровую среду, и услуги мобильной связи стали одной из базовых потребностей, считают в компании.По мнению Сергея Эмдина, на телеком-рынке в настоящее время сложилась ситуация жесткой конкуренции, от которой в конечном счете выигрывают пользователи услуг.- Стоимость услуг мобильной связи в России одна из самых низких в мире. При этом у нас в стране лучшее качество и покрытие малых населенных пунктов, трасс. Мы, как компания с амбициями роста, с точки зрения конкуренции живем в очень токсичном мире. Мы понимаем, что быть хорошими недостаточно. Просто делать хорошие продукты недостаточно. Ты должен делать их выгоднее, быстрее, интереснее, - отметил гендиректор Tele2.Также Tele2 намерена продолжать пилотный проект развития eSIM. Технология подразумевает дистанционное подключение услуг связи и физическое отсутствие «пластика», поскольку сама микросхема, на которую затем сохраняется вся информация, распаяна в гаджете еще на этапе производства.Tele2 запустила eSIM в продажу в 2019 году первой среди операторов связи в России, а Татарстан стал одним из восьми пилотных регионов реализации этого проекта. Однако массовое внедрение технологии пока затянулось из-за некоторых нюансов законодательного регулирования.- Уже есть четкое понимание, как будет происходить идентификация клиентов. Надеюсь, что в течение года мы увидим внедрение этой технологии через удаленную систему государственной идентификации единой биометрической системы, - разъяснил Эмдин.Глава Tele2 надеется, что максимальное развитие данная услуга получит к 2022 - 2023 годам. В настоящее время возможность использовать eSIM есть только в дорогих моделях, но с ростом популярности технологии ее будут поддерживать и более бюджетные смартфоны, уверен Сергей Эмдин.Отвечая на вопросы журналистов о перспективе развития сотовой связи в России, Сергей Эмдин подчеркнул, что первым в историю уйдет стандарт связи третьего поколения.- Сегодняшняя парадигма заключается в том, что в историю первым отправится стандарт 3G, поскольку при наличии менее затратной и развитой 4G-сети 3G стала тупиковой веткой технологической эволюции. Есть регионы-исключения, где сеть третьего поколения все-таки останется в силу технологических особенностей, например, в Москве, так как у Tele2 там нет сети 2G. Также от 2G отказываться не будем, поскольку эта технология нужна как для покрытия, так и для обеспечения голосовой связью, - аргументировал Эмдин свой прогноз.Кроме того, в 2020 году спрос на 2G вырос на 20%, поскольку клиентам пришлось чаще звонить в том числе в госорганизации и медучреждения. В будущем в подавляющем большинстве регионов произойдет технический передел в пользу 2G и 4G, уверен глава компании.