Спартак - Рубин 28 февраля 2021: Испортит ли Слуцкий дебют Промесу?

Промес уже забивал "Рубину" раньше, но сыграет ли он в этом матче - пока не ясно. Фото: ФК "Спартак".

Чемпионат России по футболу стартует после зимнего перерыва. Казанский "Рубин" свой первый официальный матч в 2021 году проведет в Москве против "Спартака". Красно-белые, в отличие от казанцев, уже провели один поединок в новом году. Причем о нем лучше не вспоминать. "Спартак" проиграл "Динамо" в 1/8 финала кубка России и покинул турнир. "Рубин" свой матч 1/8 финала не проводил. Казанцы просто не дошли до этой стадии и спокойно готовились к матчу со "Спартаком" в Турции.

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Между собой команды встречались 38 раз. Перевес на стороне москвичей, которые выиграли 17 матчей. 11 раз сильнее были казанцы. Еще 10 поединков завершились вничью.

Отметим, что с 2003 года, когда "Рубин" вышел в Премьер-Лигу, казанцы долгое время имели преимущество перед "Спартаком". Но со временем все изменилось. В последний раз "Рубин" обыграл "Спартак" в октябре 2014 года. Тогда в рамках 1/8 финала Кубка России казанцы на своем поле одержали верх со счетом 2:0. А в рамках чемпионата России "Рубин" в последний раз обыграл "Спартак" в октябре 2014-го. Та встреча в Казани завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. А решающий мяч в концовке забил Александр Прудников. Помните еще такого?

Что касается матчей в Москве, то в последний раз "Рубин" смог обыграть красно-белых в столице аж в июле 2010 года. В том матче казанцы одержали минимальную победу - 1:0.

В нынешнем чемпионате команды сыграли между собой 20 сентября в Казани. Тогда "Спартак" довольно уверенно выиграл - 2:0, забив дважды к 21 минуте. Сперва отличился Ларссон, а затем после грубой ошибки Медведева мяч в свои ворота забил Меркулов.

ЗА КЕМ СЛЕДИТЬ

К слову, на этот раз Меркулов точно не забьет в свои ворота. Он просто не сможет принять участие в матче. Он, как и новобранец "Рубина" защитник Грицаенко, травмированы и когда вернутся в строй - не известно. Под вопросом пока участие в матче со "Спартаком" Ин Бома и Солтмурада Бакаева. А вот полузащитники Шатов и Йевтич должны восстановиться к игре и с большой долей вероятности выйдут в основе.

Зимой "Рубин" был довольно активен на трансферном рынке, подписав сразу 4 новичков. Правда, мало кто из них способен серьезно усилить команду. Более того, Грицаенко, пришедший из "Тамбова", как и японец Сайто, травмированы. Что касается еще одного экс-тамбовчанина Костюкова и выкупленного из "Зенита" Мусаева, то они больше игроки ротации и вряд ли стоит от них ждать чего-то серьезного в ближайшее время.

Главная угроза воротам "Спартака" будет исходить от треугольника - Кварацхелия-Деспотович-Макаров. Леонид Слуцкий начал наигрывать эту тройку с самого начала сборов и они забили немало голов. Особенно стоит выделить Кварацхелию. Несмотря на опасения, грузин остался в команде, а на сборах наколотил соперникам 6 мячей.

У "Спартака" вроде бы все в строю. Готов сыграть с "Рубином" и пропустивший матч с "Динамо" Алекс Крал. Главным же вопросом остается участие в матче Квинси Промеса. 29-летний голландец вернулся в "Спартак" спустя 2,5 года. Его переход из "Аякса" превратился в настоящую мыльную оперу и длился почти 2 месяца, но в итоге Промес в "Спартаке". Этот трансфер смело можно назвать самым громким в Премьер-лиге зимой.

Кроме Промеса "Спартак" выписал из Голландии еще одного игрока - полузащитника Хендрикса, который перебрался из "ПСВ". Покинули команду Урунов и Кокорин. Впрочем, назвать этих игроков потерями для клуба язык не поворачивается. Урунов просто не проходил в состав и отправился в аренду в "Уфу", а Кокорин больше лечился, но "Спартаку" удалось его продать в "Фиорентину" за 4,5 миллиона евро.

Кого стоит опасаться "Рубину" в составе "Спартака"? Сразу на этот вопрос не ответишь. У красно-белых может выстрелить любой. Многое зависит от схемы, которую выберет наставник москвичей Доменико Тедеско.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Предугадать состав "Рубина" можно с вероятностью в 99,9%. Слуцкий наигрывал 10 полевых игроков почти все сборы. Открытым остается вопрос только с вратарем. Скорее всего Слуцкий сделает ставку на Дюпина.

Ориентировочный состав "Рубина": Дюпин - Самошников, Уремович, Старфельт, Зотов - Шатов, Абильдгор, Йевтич - Макаров, Деспотович, Кварацхелия.

Состав "Спартака" тоже прослеживается довольно четко. С первых минут должен появиться Крал, а вот ждать с первых минут Промеса не стоит. Голландец почти месяц не играл и для начала Тедеско надо понять в каком состоянии голландец. Если Квинси и выйдет на поле, то в середине второго тайма. Многое будет зависеть и от схемы, которую выберет Тедеско. Почти все матчи при немецком тренере "Спартак" играл в три защитника, но на зимних сборах начал играть в четыре игрока обороны. Именно в такой расстановке красно-белые и вышли на матч с "Динамо", но плодов это не принесло. Возможно, что матч с "Рубином" москвичи начнут при игре в три защитника, но схема может поменяться прямо по ходу игры. Тот же Маслов может сыграть и центрального и крайнего защитника.

Ориентировочный состав "Спартака": Максименко - Джикия, Жиго, Маслов - Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Мозес - Понсе, Ларссон.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ СПАРТАК - РУБИН 28 ФЕВРАЛЯ 2021

Матч точно не будет скучным. Обе команды неплохо играют в атаку, но, порой забывают про оборону. Не исключено, что именно "Рубин" первым забьет. Например, со стандарта. С этим компонентом у казанцев все хорошо, а вот "Спартак" наоборот, многовато пропускает после стандартов.

Однако удержать преимущество казанцы не смогут. "Спартак" найдет в себе силы отыграться. А если ответный гол забьет Промес, то радости спартаковских болельщиков не будет предела. Тогда и результат отойдет на второй план. "Рубин" вновь не сможет выиграть у "Спартака", но и проиграть не должен.

Прогноз на матч Спартак - Рубин: - 1:1 (результативная ничья).