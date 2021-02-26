ЧУ ДПО «Городской центр образования» с сентября 2020 года по март 2021 года был реализован проект «Профориентационный учебно-стажировочный центр «АРТЕЛЬ» для людей с инвалидностью и сопровождающих наставников» с использованием средств Фонда президентских грантов Российской Федерации на развитие гражданского общества. Проект стал продолжением успешно проведенного годом ранее проекта «Мануфактура. Территория профессионального самоопределения для людей с инвалидностью».В «Артель» зарегистрировались и приняли участие более 120 человек. Основными задачами проекта стали:- создание комплексного учебно-стажировочного центра,- обучение и подготовка сопровождающих наставников,- разработка специальных программ для людей с инвалидностью с наиболее сложными нозологиями (незрячие, синдром Дауна, РАС и др.) и обучение по ним.Пять направлений проекта: гончарное ремесло, шитье сувениров, упаковка подарков, прикладные IT-технологии и сопровождающие наставники – позволили участникам, подавшим заявки, выбрать то, что им подходит больше всего. Например, по направлению «Упаковка сувениров» занимались только молодые люди и девушки, достигшие 16 лет, с ментальной инвалидностью, а по курсу «Прикладные IT-технологии» – собрались 3 группы слушателей с абсолютно разными нозологиями, одна из групп изучала компьютерные программы практически с нуля.Проект позволил людям с инвалидностью пройти профессиональные пробы по гончарному ремеслу, шитью сувениров, прикладным IT-технологиям, упаковке для сувениров. Участники направления «Наставничество» параллельно с обучением проходили практикум и помогали другим участникам – людям с инвалидностью.Результат проекта – получение новых профессиональных навыков; общение, которого так не хватало, особенно во время пандемии коронавируса; выезд на культурно-массовые мероприятия. И конечно, самое главное – результат собственной творческой работы. Слушатели направления «Прикладные IT-технологии» тоже проявили себя в творческой работе – они создали 4 артели, в которые вошли как мастера с ремесленных направлений и упаковки, так и специалисты по SMM и дизайну. Благодаря совместной работе появились аккаунты в социальных сетях, которые отражают все многообразие работ мастеров и сммщиков.Познакомиться с аккаунтами, в которых собраны работы мастеров можно по ссылкам:1.Сундук подарков2. Артель подарков3. Мастерская Артель №34. Мир сувенировТакже по итогам общей работы был создан презентационный альбом изделий и виртуальная выставка, размещенная на сайте организатора. Приглашаем посетить выставку и оценить результат нашей работы!- Участникам проекта важно было пройти весь процесс от начала обучения ремеслу до объединения в Артели и конечной выкладки готового изделия на «прилавок» – и это получилось! Интересно было наблюдать как при взаимодействии с участниками с инвалидностью все более уверенно себя начинают чувствовать наши тьюторы–наставники. Наша особая гордость – направление для участников с ментальной формой инвалидности «Упаковка сувениров», мы переживали насколько ребята справятся, но в итоге они смогли освоить много больше, чем мы планировали, для нас это большая победа и понимание, что в данном направлении мы продолжим работу, – отмечает руководитель проекта, директор Городского центра образования Дина Губашева.СПРАВКАГородской центр образования (г. Казань) – некоммерческая организация, реализовавшая около 50 социальных проектов в сфере инклюзивного образования, поддержки людей с инвалидностью и семей в трудной жизненной ситуации, подготовки и сопровождения приемных семей. Центр входит в сеть региональных ресурсных центров ПФО и межрегиональную коалицию «За образование для всех» и как ресурсная организация НКО осуществляет поддержку и патронат молодых и кризисных некоммерческих организаций.Сайт проекта