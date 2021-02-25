Стали известны новые подробности пожара, который произошел ночью 25 февраля в поселке городского типа Васильево Зеленодольского района республики.- По предварительным данным, причиной произошедшего стало неисправное электрооборудование, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.В результате этого пожара без крыши над головой осталась семья из 11 человек. Сейчас их приютили родственники, проживающие в том же поселке. К ним сразу направились сотрудники МЧС Татарстана и установили в доме пожарные извещатели.Сейчас в Васильево организовали сбор денег, вещей и продуктов в помощь погорельцам. А местные власти пообещал в ближайшее время выделить многодетной семье квартиру.- Этот вопрос сейчас решается. В такой страшной беде не оставим! - заявила зам главы поселка Евгения Пушилина.Напомним, пожар начался ночью, когда все спали. Назойливый сигнал пожарных извещателей разбудил старшую дочь, и та подняла на ноги своих родителей. Те сразу начали собирать детей и выставлять их на улицу через окно - выход через дверь уже был отрезан едким и удушливым дымом. Так, родители смогли вывести в безопасное место всех восьмерых ребят и даже разместить их в бане.В доме оставался только дед, который самостоятельно передвигался с трудом - мужчина перенес инсульт, и вылезти в окно сам уже не мог. Его пыталась вытащить на улицу хозяйка дома. К ней на помощь поспешили прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии Татарстана. Прапорщик Ренат Хамитов и сержант Айрат Назмутдинов подхватили пенсионера и перенесли его в баню, где уже находились его внуки.Приехавшие пожарные потушили огонь. Общая площадь возгорания составила 56 квадратных метров. Пламя полностью уничтожило имущество многодетной семьи. Они остались и без крыши над головой, и без документов, и без вещей. Проживать в доме, где пламя уничтожило кровлю, невозможно.