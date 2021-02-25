В Чебоксарах в торжественной обстановке по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина посмертно вручили ведомственная медаль \\"Доблесть и отвага\\". Ее получила вдова 35-летнего местного жителя Фёдора Атёмова.Все произошло 8 апреля, когда поздно вечером в одном из дворов столицы Чувашии пьяный 43-летний мужчина решил познакомиться с девушками. Для \\"привлекательности\\" он начал поигрывать ножами. Девушки испугались, закричали и бросились наутек. За одной из них и погнался злоумышленник с ножами. На его пути встали два приятеля - мужчины стояли в соседнем дворе, и поспешили на помощь, услышав крики.35-летний многодетный отец Фёдор Атёмов заступился за незнакомую девушку. Во время потасовки злоумышленник шесть раз ударил его своими ножами. Атёмов скончался, но нападавшего задержал и уложил на землю его приятель.Злоумышленника, лишившего жизни Фёдора Атёмова и покушавшегося на жизнь его друга приговорили к 18 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 2 года, сообщили в СУ СКР Чувашии.- Очень жаль, что Фёдора теперь с нами нет, - рассказала вдова героя Светлана. - У нас с ним двое детей, еще один ребенок у мужа от первого брака. Я обязательно расскажу детям, каким отважным был их папа и как спас человека.