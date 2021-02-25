В социальных сетях появилось сообщение о неподобающем поведении водителя автобуса №89 в Казани. По утверждениям автора поста - одного из пассажиров, мужчина высадил всех из салона и поехал помогать своей знакомой, которая якобы попала в ДТП с другим автобусом, но этого же маршрута.- Причем тут мы и что за самопроизвол в рабочее время? Это что личный извоз? Хочу везу хочу нет? - возмутился пассажир.В Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана опровергают эту информацию.- Просим владельцев пабликов (где появилась данная информация) обнародовать данные анонимного источника. Анонимный автор по непонятным причинам решил навести напраслину на данного водителя, - отмечают в пресс-службе Ассоциации.Там, заверяют, что в ходе внутренней проверки выяснилось, что водитель автобуса сделал пять рейсов, не сходя с маршрута.Если автор сообщения о высадке всех пассажиров из автобуса все же объявится, то, возможно, он обоснует свои доводы.Отметим, что для казанских автобусов эта зима особенная. Так, совсем недавно в поселке Отары. На довольно узком участке дороги не смогли разъехаться два представителя этого общественного транспорта. Они так притерлись бортами, что сразу расцепить их не получилось. В итоге из-за «приклеенных» автобусов на дороге образовалась пробка.А в январе пассажирам пришлось самим выталкивать застрявший в сугробе автобус. Его водитель хотел объехать пробку и решил срезать дорогу через двор.