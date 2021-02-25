Казалось бы, что может быть сложного при выборе тарифа на мобильную связь. Как правило, достаточно подобрать то предложение, которое будет для каждого наиболее подходящим по количеству гигабайт интернет-трафика или минут разговоров. Но что делать, если тарифов слишком много, а у каждого члена семьи свои предпочтения? Мы собрали несколько советов, которые помогут выбрать действительно удобный и выгодный тариф для семейного общения.ИНТЕРНЕТ ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКАПомочь папе найти самый быстрый маршрут до работы, а маме погуглить рецепт к праздничному ужину, самым юным в семье посмотреть любимый мультик перед сном или пригласить дедушку и бабушку на семейную вечеринку, даже если между вами километры – для этого сейчас необходим только смартфон. Конечно же, не менее важно выбрать оператора, который предоставит качественную связь. Билайн в Татарстане за последние два года увеличил сеть 4G на 75%*. Теперь можно пользоваться различными интернет-сервисами на еще более высоких скоростях: смотреть любимые сериалы в HD-качестве или еще больше общаться в соцсетях, подключаться к онлайн-конференциям или оперативно обмениваться тяжелыми файлами, работая удаленно.ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА БЫТЬ ЭКОНОМНОЙСемья – это не только про любовь, но и про бюджет. И, конечно, приятно тратить этот бюджет на приключения и подарки, а не на бесконечные счета. Поэтому для тарифа так важна возможность единого счета оплаты, к которому можно подключить номера близких и делиться с ними самыми востребованными услугами бесплатно**. Например, к тарифной линейке «Близкие люди» от Билайн можно подключить до 5 дополнительных номеров. Контроль за расходами участников поможет старшим в семействе прогнозировать расходы и быть на связи с теми, кто пока не ведет подсчет доходов и расходов.ЗВОНИТЕ ЛЮБИМЫМ, КОГДА ХОТИТЕИли это семья из двух человек, которые только-только начали семейную жизнь. Они любят друг друга и не могут наговориться, им так важно рассказать о том, как прошел день. Пускай, через час он приедет домой, но зачем ждать, если телефон под рукой. Уверены, тариф должен быть таким, чтобы можно было звонить любимому человеку и говорить часами. Например, пользователи тарифной линейки «Близкие люди» получают возможность подключить «Любимый номер», разговоры с которым не будут расходовать пакет минут из тарифа.МЕССЕДЖЕРЫ 24/7Если у вас нет семейного чата, то самое время его создать. В семейных тарифах Билайн месседжеры доступны без ограничений, поэтому каждый сможет в срочном порядке поделиться селфи, прислать приглашение в гости или выложить свежеприготовленный торт. Осталось только подружить бабушку с WhatsApp, Viber и Telegram – всего ничего!КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЕ В КАРМАНЕКак насчёт посмотреть серию любимого сериала перед сном, чтобы никого не разбудить? Или включить документалку про рыб своему котику? Телефон может быть портативным TV, сейчас это ещё проще, чем раньше: не нужно выбирать лучшие сервисы, переплачивая за подписки или полночи искать пиратские сайты с рекламой в фильме. Гораздо лучше, чтобы развлекательный контент уже включался сотовым оператором в тариф. Такие предложения можно встретить всё чаще. Даже самые бюджетные варианты тарифов «Близкие люди» включают доступ к базовому набору из 20 популярных каналов.Научите близких использовать смартфон по-максимуму и будьте рядом, даже если приходится быть на расстоянии. Линейка тарифов «Близкие люди» от Билайн подойдёт для этого по всем пунктам!* По данным внутренней аналитики ПАО «Вымпелком» в декабре 2020 года при сравнении с аналогичным периодом 2018 года.** Акция проводится с 27 января до 31 марта 2021 года. Абоненты ряда тарифных планов «Билайн», впервые подключающие услуги «Дели всё» / «Дели гиги», могут подключить до пяти доп. номеров бесплатно и делиться с ними пакетами минут, SMS и/или ГБ в рамках акционного тарифа. Подробнее об организаторе акции и ее условиях на сайте.