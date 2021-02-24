В соцсети появился тревожный пост от одной из казанских матерей. Женщина описала про то, как ее ребенок оказался морально подавлен после того, как его отдали в частный детсад Sun School, который расположен на улице Мавлютова.Как утверждается, все началось еще осенью 2020 года. По словам автора сообщения, за право записать ребенка в этот детсад было заплачено 25 тысяч рублей, а затем столько же в качестве абонентской платы за месяц. Женщина уверяет, что при этом мальчик ходил с неохотой, часто плакал. Сначала думали, что это временный адаптационный период, и вскоре все изменится. Одновременно с этим его мать обратила внимание на то, что не может выяснить, как проводит ее ребенок большую часть времени - примерно в 10.00 его уводят из игровой комнаты, где находятся дети и есть видеокамера, и он \\"исчезает\\".В какой-то день выяснять, куда \\"пропал\\" сын приехал его отец. В этот момент мальчик сидел в раздевалке в присутствии сотрудника детсада. Позже выяснилось, что администрация детского учреждения решило изолировать малыша от других детей из-за его плача, утверждает мама мальчика.Ребенка из садика забрали, и он очень долго приходил в себя. Его мать обратила внимание на то, что ряд услуг, которые ей обещали при заключении договора с учреждением, не предоставляются: нет индивидуального подхода к питанию детей и нет диета для тех, кому она необходима, а не съеденную детьми еду наутро им подают в виде пирожков.Кроме того, по словам женщины, сын дома начал играть с ней в игру - брал связку ключей, сажал ее на стул и говорил: \\"Теперь ты в садике. Сиди здесь и молчи!\\".Женщина полагает, что в детском учреждении с ее ребенком обращались очень плохо, морально давили и испортили ему психику.Сообщением матери ребенка в соцсети заинтересовались в прокуратуре Татарстана.- По данному факту организована проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям сотрудников детсада. Надзорные мероприятия проведет прокуратура Приволжского района Казани. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства республики.Дозвониться до администрации указанного детсада на момент публикации статьи корреспонденту \\"Комсомолки\\" не удалось - телефоны учреждения не отвечают или звонки просто скидывают.