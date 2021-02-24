Промышленная безопасность под контролем

Компания ведет историю с 2008 года и в своей области в представлении не нуждается, являясь профессиональным экспертным центром по обеспечению промышленной безопасности в различных областях производства (нефтяной, газовой, металлургической, химической и др.).

Высококвалифицированные специалисты, четко выстроенная система работы, жесткий контроль качества обеспечивают успешную деятельность НТЦ РТО на территории всей России. Компании доверяют флагманы производства РФ.

Основные направления деятельности центра - это экспертиза и аудит состояния промышленной безопасности, энергобезопасности предприятий, разработка документации, связанной с эксплуатацией взрывопожароопасных и химически опасных объектов, а также проектной документации для технического перевооружения, консервации, ликвидации объектов в соответствии с требованиями законодательства.

Проводятся исследования в испытательной лаборатории, а также консультирование при подготовке эксплуатационной документации, начиная с процесса регистрации опасных производственных объектов (ОПО).

Услуги оказываются «под ключ». Например, аудит состояния промышленной безопасности ОПО и технической документации предусматривает не только обследование состояния зданий и сооружений, устройств, эксплуатируемых на объекте, оценку документации, но и сопровождение формирования пакета документов для представления в государственные органы.

Спектр объектов для проведения экспертизы промбезопасности широк: строительные конструкции, здания и сооружения ОПО; объекты котлонадзора (паровые котлы и др.), сети газоснабжения и газораспределения, газовое оборудование, магистральные трубопроводы; объекты по переработке растительного сырья, элеваторы; объекты нефтедобычи; сети теплоснабжения и др.

Организована работа электротехнической лаборатории.

Молодой коллектив НТЦ РТО (средний возраст сотрудников - 30 лет) рад присоединиться к акции «КП», направленной на поддержку спорта и здорового образа жизни.

г. Казань, ул. Аделя Кутуя, 159, корп. 1

Тел. (843) 206-00-63, 206-00-59

e-mail: ntc_rto@mail.ru