Сильная метель, дожди и мокрый снег: что еще ожидает Татарстан с потеплением на этой неделе

Холода вернутся к 1 марта. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В этот четверг, 25 февраля, территория республики днем окажется под влиянием теплого атмосферного фронта североатлантического циклона, характер погоды будет меняться. Прогнозируется метель и сильный ветер с порывами до 18 м/с, предупреждает Гидрометцентр Татарстана.

В последующие два дня - 26 и 27 февраля, вместе с потепление погода продолжит ухудшаться. Пройдет снег, в том числе мокрый, а в отдельных районах республики ожидается дождь. Местами метель с ухудшением видимости, гололед и все тот же сильный ветер с порывами до 16 м/с.

В пятницу, 26 февраля, температура воздуха ночью будет в пределах от -13 до -18, на востоке Татарстана до -23 градусов, днем – от -2 до -7°, на востоке от -9 до -14 градусов.

В субботу, 27 февраля, ночью ожидается от -3 до -8, а днем – от -4 до +1 градуса. На дорогах гололедица, местами сильная.

В воскресенье, согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в регионе пройдет снег, а ночью метель. В республику снова начнет поступать холодный воздух. Ночью ожидается от -12 до -17, а днем от -9 до -14 градусов.

В первый день весны 2021 года – 1 марта (понедельник), похолодание в Татарстане продолжится. Так, прогнозируется, что в связи с ростом атмосферного давления температура воздуха ночью будет в пределах от -17 до -22°, при прояснениях до -25 градусов, днем – от -10 до -15.