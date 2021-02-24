Важно, что замена панелей на подъездных дверях будет бесплатной, переговорную трубку можно оставить прежнюю, а абонентская плата для жителей не изменится. При этом возможности, которые дает умная домофония, намного шире.«ОТКРОЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, Я К СОСЕДЯМ»Многие из нас уже привыкли к звонкам по домофону с просьбой открыть дверь подъезда: «Я в соседнюю квартиру». Но мы прекрасно понимаем, что это может быть кто угодно - даже злоумышленник. А пожилому или болеющему человеку бывает тяжело вставать и идти в коридор, чтобы узнать, кто пришел, и затем открыть дверь.Традиционная домофония уже устарела, и ей на смену пришли умные домофоны, еще их называют IP*-домофонами. Это новый уровень сервиса, он стал более удобным и безопасным.Что сразу бросается в глаза - это другая домофонная панель, теперь она оборудована видеокамерой высокого разрешения. Можно запрограммировать кнопки вызова экстренной службы «112» и управляющей компании. А благодаря динамику в панели и мобильному приложению есть возможность организовать систему оперативного информирования жителей в случае чрезвычайной ситуации.БЕЗОПАСНОСТЬ ДОМА И ВО ДВОРЕПринимать вызов теперь можно не только на обычную переговорную трубку, но и на смартфон или планшет с помощью бесплатного мобильного приложения. На экране гаджета можно увидеть, кто к вам пришел, поговорить с гостем по видеосвязи. В камеру также попадает часть придомовой территории. Все это повышает безопасность, в том числе и на территории двора, помогает уберечь имущество и здоровье жителей.Кстати, это мобильное приложение дает возможность следить за изображением с камер наблюдения, установленных компанией «Таттелеком» по программе «Безопасный двор» на доме жильца, а также воспользоваться 7-дневным архивом видеозаписей.При этом, если житель пользуется мобильным приложением, открыть дверь подъезда гостю он сможет из любого места, где есть Интернет, хоть с работы или из магазина. А находясь дома, можно открыть дверь, не вставая с дивана.Сейчас идет внедрение функционала бесключевого доступа - с использованием системы распознавания лиц. Не нужно будет набирать код или прикладывать ключ к панели, чтобы зайти, а это важно в условиях пандемии коронавируса: меньше контактов - меньше риск заразиться.Уже началась установка умных домофонов в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге. Скоро новая возможность станет доступна и жителям Альметьевска, Бугульмы, Лениногорска, Зеленодольска, Камских Полян. Всего в 2021 году по республике планируется установить около 6 тысяч новых панелей.БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВНемаловажно, что для жителей и управляющих компаний установка умного домофона не несет никаких дополнительных расходов. Панели устанавливаются бесплатно, абонентская плата для жителей остается на том же уровне, как и при старом домофоне.Если жильцы многоквартирных домов хотят установить в подъезде умный домофон, необходимо обратиться с инициативой в управляющую компанию, обслуживающую дом, чтобы провести собрание и оформить необходимые документы.Либо можно оставить номер своего телефона на сайте или по телефону (843) 222-22-22. Специалисты перезвонят и расскажут порядок оформления документов, а также проконсультируют по проведению собрания собственников.* Интернет-протоколНе является публичной офертой. Подробности об условиях и правилах оказания услуг - по тел. (843) 222-22-22 или на сайте. Услуги предоставляются в Республике Татарстан ПАО «Таттелеком» (420061 РТ, г. Казань, ул. Н. Ершова, 57. ОГРН 1031630213120). Реклама. 18+