В столкновении двух легковушек в Татарстане погибли 4 человека

Кадры с места ДТП. Фото: МВД РТ.

Серьезная авария произошла днем 23 февраля в Татарстане. Около 11:50 на третьем километре автодороги Рыбная Слобода - Кутлу-Букаш лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля - "Киа" и "Лада".

По предварительным данным, 69-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу, где и столкнулся с отечественной легковушкой. В результате столкновения погибли оба водителя, а также два пассажира "Лады".

В обстоятельствах ДТП разбираются не только сотрудники автоинспекции. На место происшествия выехал прокурор Рыбно-Слободского района Руслан Шакирзянов, сообщили в пресс-службе ведомства. Ход проверки по факту ДТП в прокуратуре взяли на особый контроль.