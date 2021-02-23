Спортсменки, комсомолки и просто красавицы: Кто будет выступать за «Рубин» в женской суперлиге

Фото: ФК "Рубин".

Не так давно стало известно, что в женском футболе появился новый клуб – казанский «Рубин». Причем, команда сходу получила право выступать в российской суперлиге – сильнейшем дивизионе в стране. Старт турнира намечен уже на 13 марта. И вот, наконец, стало известно, кто же будет представлять «Рубин» на российской арене. Пока подписаны контракты с 17 футболистками.

Сразу семь игроков перешли из казанской команды «Мирас», которая выступает на профессиональном уровне не первый год. «Мирас», выступающий в первом дивизионе, второй по статусу лиге страны, занял в 2020 году пятое место. Остальные игроки перешли из московского «Локомотива», красноярского «Енисея», московского «Пересвета» и пермской «Звезды-2005», а также из чемпионата Армении.

В тренерский штаб вошли Ольга Васильева (главный тренер), Илья Ульянин (тренер), Ярослав Малолетков (тренер вратарей), Рамзия Низамутдинова (тренер по физической подготовке). Начальник команды - Марат Галимов.

- Мы подписали контракты с семнадцатью новыми футболистками, среди которых есть как опытные игроки, успешно выступавшие ранее на всероссийском и международном уровнях, так и молодые девушки, в которых мы видим большую перспективу. До начала сезона планируем подписать ещё нескольких игроков в линию полузащиты, а также центрального защитника и нападающего. Главная задача на первый сезон — сформировать боеспособный коллектив, способный достойно представлять наш клуб в женской Суперлиге, - рассказал Марат Галимов.

Итак, за «Рубин» в предстоящем сезоне будут выступать:

Вратари:

Алина Габайдуллина. Выступала в командах ДЮСШ Вахитовского района, «Мирас» (обе – Казань). Многократный чемпион Татарстана, многократный обладатель Кубка РТ, двукратный бронзовый призер Национальной студенческой футбольной лиги.

Фото: ФК "Рубин".

Ольга Несветаева. Воспитанница «Академии Футбола» (Тамбов). Выступала за «Академия Футбола», ЖФК «Локомотив» (Москва). Серебряный призер первого дивизиона 2019, обладатель Кубка России 2020, серебряный призер Суперлиги 2020.

Фото: ФК "Рубин".

Защитники:

Марина Андреева. Воспитанница СШ «Мирас» (Казань). Выступала за «Мирас» (Казань), «Дончанка» (Новошахтинск). Серебряный призёр первой лиги 2020.

Фото: ФК "Рубин".

Нурия Нуриманова. Воспитанница «СДЮСШОР-Иртыш» (Омск). Выступала за «Звезда-2005-М» (Пермь). Бронзовый призёр первого дивизиона 2020.

Фото: ФК "Рубин".

- Не смотря на то, что коллектив достаточно молодой, нам есть куда расти и развиваться. Все девчонки очень дружные и воспитанные, поэтому атмосфера хорошая, легко находить общий язык со всеми, есть несколько людей, кто выделяется, именно к ним хочется тянуться! Моя главная цель на сезон — прибавлять от игры к игре. Конечно, хочется больше появляться в старте, перенимать опыт у игроков постарше и следовать установкам тренеров. У ФК «Рубин» богатая история, надеюсь, мы в этом году покажем все то, ради чего сюда пришли!, - поделилась мыслями Нуриманова.

Елена Синицына. Воспитанница футбольной школы «Чертаново». Выступала за «Спарта», «Пересвет» (обе – Москва).

Фото: ФК "Рубин".

Анастасия Диюн. Воспитанница новосибирского футбола. Бронзовый призер, четырёхкратный серебряный призёр и чемпионка России первого дивизиона в составе красноярского «Енисея».

Фото: ФК "Рубин".

Анеля Кадикова. Воспитанница казанского футбола. Выступала за «Мирас» (Казань).

Фото: ФК "Рубин".

Полузащитники:

Алина Зайнутдинова. Воспитанница уфимского футбола. Выступала за «Уфу».

Фото: ФК "Рубин".

Юлия Люкина. Воспитанница ЖФК «Зенит-Ижевск». Выступала за «Зенит-Ижевск», «Мирас» (Казань). Многократный чемпион РТ и обладатель Кубка РТ.

Фото: ФК "Рубин".

Ксения Бондарева. Выступала за «Ермак» (Кунгур), «Звезда-2005» (Пермь), «Мирас» (Казань). Многократный чемпион РТ и обладатель Кубка РТ.

Фото: ФК "Рубин".

Татьяна Долматова. Воспитанница волгоградского футбола. Серебряный призер первого дивизиона в составе ижевского «Торпедо». Игрок сборной Армении, чемпионка Армении по футзалу в составе «Ширак-Оменмен».

Фото: ФК "Рубин".

- Узнала, что в Казани собирается новая команда, а возвращение в российский чемпионат было первостепенной задачей в карьере, поэтому связалась с руководством и приехала в Казань. Люблю бросать себе вызовы, считаю себя ответственным и целеустремленным человеком, поэтому поменяла все планы и решила принять приглашение выступать за «Рубин». Мне нравится город и то, какое значение и место отведено футболу здесь. Каждому игроку важно себя проявить. Особенно, если его футбольная жизнь непростая и тернистая. Ставлю перед собой самые конкретные задачи: быть сильной в каждом эпизоде и помогать команде бороться в каждом матче за очки. Времени, к сожалению, очень мало, но подойти к сезону нужно в хороших кондициях. Тренерский штаб делает все возможное для этого. Мы работаем много, думаю, что это даст свои плоды. Команда в большей степени составлена из юных игроков. У них огромное желание играть и показывать хорошие результаты, но иногда желания недостаточно и для этого есть мы — игроки, на помощь и поддержку которых они могут всегда рассчитывать!, - призналась Долматова.

Нападающие:

Ксения Гаранина. Воспитанница ижевского футбола, серебряный призер первого дивизиона в составе «Торпедо» (Ижевск). Игрок сборной Армении.

Фото: ФК "Рубин".

- Предыдущий сезон провела в чемпионате Армении и за это время успела соскучиться по российскому чемпионату. Было несколько предложений, в том числе зарубежных, но наш чемпионат был в приоритете, поэтому, узнав о создании команды, связалась с руководством и решила попробовать себя здесь. Рада быть частью команды. Хочу быть полезной и проявить себя с лучших сторон. Задача перед тренерским штабом была не из простых: в короткие сроки сформировать коллектив и подготовить его к выступлению в Суперлиге. У нас в «Рубине» хороший коллектив, поэтому проблем с адаптацией не было. Девчонки все заряжены. Если их огромное желание и стремление проявить свои качества с лучшей стороны направить в нужное русло, это обязательно принесет свой результат. Каждый старается быть на поле лидером и помогать своему товарищу, - рассказала Гагарина.

Лиана Котельникова. Выступала за «Мирас» (Казань).

Фото: ФК "Рубин".

Снежана Степанова. Начала заниматься футболом в тагильской ДЮСШ «Высокогорец», воспитанница пермской «Звезды-2005», бронзовый призёр Первого дивизиона 2020.

Фото: ФК "Рубин".

Полина Шатилова. Воспитанница самарского ЦСК ВВС. Выступала за «Мирас» (Казань).

Фото: ФК "Рубин".

Зайнаб Ибрагимова. Воспитанница ЖФК «Звезда-2005» (Пермь). Выступала за ЖФК «Звезда-2005-М». Бронзовый призёр Первой лиги 2020.

Фото: ФК "Рубин".

Софья Неверова. Воспитанница «Металлург» (Соликамск). Бронзовый призёр Первого дивизиона 2020 в составе «Звезды-2005» (Пермь).