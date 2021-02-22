«Девочки, дарите мальчикам внимание»: Как казанцы готовятся к празднованию 23 февраля

Для многих мужчин подарок от девушек к 23 февраля остается загадкой вплоть до наступления праздника. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне празднования Дня защитника Отечества корреспонденты "Комсомольской Правды-Казань" решили узнать, что жители столицы Татарстана думают о празднике и какие подарки дарят (если дарят).

Удивительно, но многие опрошенные представители сильного пола относятся к 23 февраля как к обычному дню и говорят о том, что это просто российская традиция и дополнительный выходной.

Молодые люди также поделились мнением о том, что День защитника Отечества – это, скорее, «праздник для тех, кто служил».

Только некоторые участники опроса рассказали, что будут обязательно отмечать 23 февраля: соберутся с друзьями, коллегами или семьей за праздничным столом.

Говоря про подарки, мужчины отметили, что им не принципиально получить что-то дорогое и необычное, куда важнее – просто проявленное в их сторону внимание: «Мне без разницы, что подарят девушки: носки, шампунь или что-то дорогое. Хочется просто знать, что они тебя любят и не забыли поздравить с праздником».

Выбирая подарок, девушки все также предпочитают покупать что-то классическое и традиционное: гели для душа, пены для бритья, носки и, так называемые «Мужские наборы» со снеками и продуктами, которые больше всего нравятся представителям сильного пола. Лишь некоторые девушки отметили, что готовят к празднику необычные и особенные подарки, среди которых абонементы в спортивный клуб или тренажерный зал, техника, предметы гардероба или приготовленный самостоятельно ужин при свечах.

Самые яркие ответы опрошенных смотрите в нашем небольшом видеоролике.