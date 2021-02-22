"Детство по большому счету всегда хорошее": в прокат выходит фильм "Батя"

Фото: кадр из фильма

Во вторник, 23 февраля, в прокат выйдет российский фильм “Батя”. По мнению авторов проекта, это - “самая родная комедия”. Корреспондент “Комсомолки” побывала на пресс-показе картины в кинотеатре "Киномакс - IMAX" и пообщалась с исполнителем одной из главных ролей в ней - Стасом Старовойтовым, чтобы рассказать, стоит ли “Батя” часа времени зрителей.

“Батя” - история о путешествии Макса (Стаса Старовойтова) к своему отцу (Владимиру Вдовиченкову) - суровому русскому мужику, который стал отцом на заре девяностых и воспитывал своего сына так, как это делали все советские люди. Герой признается, что папа был для него “центром вселенной”, но ему не хватало нежности и разговоров по душам. Так он и мечется между добрыми воспоминаниями о детстве и злостью на тяжелый, холодный нрав отца.

В фильме нет какого-то необычного сюжета, тонких подтекстов, глубоких и продуманных героев, неожиданных поворотов истории - ничего такого. Все ожидаемо, банально, просто, но от этого почему-то не скучно.

“Батя” - словно фотоальбом, глядя в который каждый вспоминает свое детство вне зависимости от того, в какое время он рос. Да, у детей 80х-90х годов фильм вызовет особенную ностальгию, но и остальных не оставит без теплых эмоций. А главное - заставит задуматься над тем, что есть правильное воспитание и как изменились (и изменились ли?) проблемы отцов и детей спустя десятилетия.

Стали ли дети счастливее и умнее сейчас - когда их родители покупают десятки книг о психологии в надежде “все сделать правильно”. Возможно, чтобы все действительно “сделать правильно”, нужно делать это от души? Так, как подсказывает сердце, а не чужие люди?

- Это всё воспоминания из детства, а детство по большому счету всегда хорошее. Если бы у меня самого был такой “Батя”, и он бы проделывал со мной такие вещи, я бы все равно вспоминал это сейчас с теплом. Потому что главное - быть рядом, - считает комик, а теперь еще и актер Стас Старовойтов.

По словам Старовойтова, проект изначально задумывался как сериал, но после стал фильмом. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

По словам Старовойтова, проект был задуман еще в 2015-м году, но как небольшой сериал для мессенджеров. Работу над его созданием несколько раз останавливали, и по итогу запустили, но уже как небольшой фильм.