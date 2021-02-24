ЛДПР: «НУЖНО ПОДДЕРЖИВАТЬ МАССОВЫЙ СПОРТ, А НЕ СПОРТ ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙ!»

Используются ли крупные спортивные объекты, построенные в рамках подготовки к Универсиаде, для оздоровления жителей республики? Осталось ли у нас место бесплатным спортивным секциям? Что нужно делать, чтобы возродить в стране любительский, массовый спорт, а вместе с ним здоровье и долголетие нации?Этими вопросами задаются активисты татарстанского отделения ЛДПР. О них мы и поговорили с лидером Татарстанского регионального отделения ЛДПР Владимиром Сурчиловым.- Владимир Валерьевич, каким вы видите массовый спорт, его цели?- Мы считаем, что спорт должен, прежде всего, служить здоровью нации. И задача властей всех уровней - сделать спорт доступным для людей. А доступен ли он сейчас? Мы видим, что нет. К примеру, мы не первый год с удовольствием участвуем в турнире «Комсомолки» по мини-футболу, у нас есть ребята, обычные активисты, которые любят этот спорт и хотят играть. Но найти в Казани бесплатное помещение для тренировок - это проблема. Получается, что и нашей, и любой дворовой команде в Казани тренироваться зимой негде. Хотя в городе куча спортивных объектов, построенных к Универсиаде и не только. Но все они находятся в коммерческом управлении и служат для прибыли, не для развития массового спорта.Конечно, мы не ведомство, которое занимается спортом, у нас нет полной картины. Но к нам постоянно приходят люди - с предложениями, с жалобами. Недавно обратились родители. Их дети посещают секцию футбола на стадионе «Ак Барс Арена» - крупнейший стадион на 45 000 плюс мест. Мало того, что родители платят немалые деньги за сам кружок, там даже парковка для них платная. Конечно, они возмущены… Что мы видим? В то время как в одного талантливого спортсмена или именитую команду вкладываются огромные деньги, массовый спорт прозябает. Нет или ничтожно мало бесплатных кружков для детей и молодежи, нет возможности любительским командам бесплатно или по низкой цене арендовать спортивные залы для тренировок. Казалось бы, в каждом районе несколько школ, у каждой свой спортивный зал, можно было бы найти решение. Но нет - школы тоже перевели на коммерческие рельсы. Директор школы даже если бы и хотел помочь - не может: это будет нецелевое использование бюджетного учреждения.- Дело, очевидно, не только в спортивных залах?- Вторая серьезная проблема - это тренеры. Либо они работают в бюджетных учреждениях на крайне низкой зарплате в 12 - 14 тысяч (и, соответственно, мало кто на нее идет). Либо для любительских команд их вообще нет. Вот у нас в ЛДПР сложилась традиция устраивать турниры по футболу среди дворовых команд. В этом году будем делать такой турнир в третий раз. Проводили в двух районах Казани, в Набережных Челнах, в Кукморском районе - везде, где есть наши ребята-активисты. Детям это интересно, они включаются. Мы обеспечиваем их призами: мячи, футболки, грамоты… Мы вышли с инициативой в Минобр, предложили, чтобы нам выделили бесплатный спортзал для занятий с детьми. А тренера мы бы предоставили - нашелся человек, готовый заниматься с ребятами. Но нам поставили условия: тренер должен быть со специальным образованием, справка от психиатра, пятое-десятое…. Все забюрократизировано.- Что предлагает ЛДПР?- Мы предлагаем перераспределить бюджеты в сторону массового спорта. Не нужно вкладывать все ресурсы в спорт высоких достижений. Давайте сделаем так, чтобы у каждого желающего была возможность бесплатно заниматься любимым спортом.Мы считаем, что люди должны иметь доступ в спортзалы. Хочется, чтобы с детьми, молодежью работали профессиональные тренеры и чтобы это был достойно оплачиваемый труд. Также мы призываем к тому, чтобы проводилось больше массовых соревнований и турниров, начиная от уровня дворов и заканчивая республикой. С хорошими призами, не для галочки. Нужно заинтересовывать людей. А то у нас, кроме «Лыжни России», и вспомнить нечего. А чтобы все это реализовывать, нужны четкие приоритеты в идеологии государства. Массовый спорт должен быть в фаворе.Кстати, в прошлом году в этом плане мы добились небольшого, но успеха. На законодательном уровне было закреплено понятие любительского и корпоративного спорта. Что это дает? Трудно развивать то, чего нет на бумаге. Пришли мы, скажем, в Министерство финансов: «А давайте развивать любительский спорт!» Но такой статьи расходов у них просто нет. Теперь же есть четкое понятие любительского спорта. Нужно идти дальше и разрабатывать подзаконные акты, которые позволят принимать решения в этой области, выделять на это бюджеты, спрашивать с ответственных чиновников.