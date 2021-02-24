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Общество

ЛДПР: «НУЖНО ПОДДЕРЖИВАТЬ МАССОВЫЙ СПОРТ, А НЕ СПОРТ ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙ!»

«Комсомолка» поговорила с лидером Татарстанского регионального отделения ЛДПР Владимиром Сурчиловым