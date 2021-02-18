Семья президента Татарстана Рустама Минниханова переболела коронавирусом, а он нет

Фото: пресс-служба Президента Татарстана

Стало известно, что жена и сын президента Татарстана Рустама Минниханова - Гульсина и Искандер, переболели коронавирусом. В этом глава республики признался во время заседания медиаклуба при Полномочном представительстве региона в России.

Сам же Рустам Минниханов от родных не заразился. Он считает, что на него “вируса не хватило”.

На данный момент в Татарстане выявлено 17 427 случаев COVID-19. Большинство зараженных - 13 992 человека, уже выздоровели, а 307 - скончались.

Напомним, ранее коронавирусом переболел глава соседней Ульяновской области Сергей Морозов. После он говорил, что был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и не выжил бы без поддержки родных. Выздоровев, губернатор заметил, что не все качественно выполняют свою работу в период пандемии, и потребовал навести порядок в медучреждениях.