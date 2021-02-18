В эти выходные - 19,20 и 21 февраля, на 2 этаже ТРК Тандем (пр. Ибрагимова, 56) всех снова ждут на благотворительной ярмарке «Лавка чудес»- Обычно те люди, которые приходят к нам на ярмарку однажды, становятся завсегдатаями. Ведь это как минимум встреча друзей и единомышленников, которым всегда есть, чем порадовать друг друга. К тому же мы стараемся, чтобы каждая ярмарка была приурочена к ближайшим праздникам. Весной, например, на нашей ярмарке всегда можно найти скворечники, а перед Пасхой – разнообразные оригинальные сувениры в виде яиц, заек и т.п. Кроме того, здесь всегда есть подарки близким. Это могут быть и необычные интерьерные штучки, и милые вязаные вещицы, и просто веселые поделки. Даже хмурые люди, случайно зашедшие на нашу ярмарку, через какое-то время обязательно начинают улыбаться. Общая атмосфера добра и созидания творят чудеса! – считает координатор БФ «Альпари», организатор благотворительных мероприятий Наталья Гилазева.Все собранные на ярмарке средства идут на:- закупку материалов для творчества и оборудования для мастерских в детские дома, интернаты, приюты и спецшколы;- на покупку лекарств и продуктов для детей из нуждающихся семей;- на оплату лечения детей в случае, если родители не в силах его оплатить.Приходите, покупайте интересные вещицы, учитесь новому и делайте добрые дела всей семьей!Пожалуйста, соблюдайте все меры безопасности- носите маски, в случае заболевания, оставайтесь дома.Что: Благотворительная ярмарка «Лавка чудес»Когда: 19,20,21 февраля с 10:00 до 22:00Где: г. Казань, ТРК «Тандем», 2 этаж (пр. Ибрагимова, 56)Дополнительная информация по телефону: +7(843) 267 61 11СПРАВКАБФ «Альпари» помогает детям с 2005 года, предоставляет подробную отчетность о собранных и переданных средствах, в том числе и у себя на сайте и в разделе отчеты о перечислениях, не удерживает процент от перечисленных средств (административные расходы оплачивает основатель), административный процент от привлеченных средств, проходит ежегодную аудиторскую проверку и раз в три года проверку Министерства юстиции Республики Татарстан.