"У них в собесах бутерброды и кофемашины, а нам не хватает на повседневные нужды": Слуцкий рассказал, чем отличается жизнь в России и Нидерландах

Фото: ФК "Рубин".

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий, в свое время работавший в Нидерландах с "Витессом", рассказал, чем отличается жизнь в двух странах. По его словам, некоторые ситуации серьезно отличаются. Например, в Нидерландах люди любт поговорить, а в некоторых конторах нет очередей и никто никому не хамит.

- Основное отличие для меня в том, что любое общение с голландцем превращается в мини-диалог. Ты не можешь просто сказать «здрасьте» и пойти дальше. Например, я заезжаю на парковку, ко мне подходит соседка, которую я вижу второй раз в жизни, и она мне долго и подробно рассказывает о том, что у неё умерла мама и как это произошло. Мы с ней обнимаемся, она поплакала, села в машину и вскоре уже машет рукой, улыбаясь. Или, допустим, ты заходишь в кинотеатр и спрашиваешь, идёт ли у них этот фильм. Они отвечают, что нет. После этого ты собираешься поискать его в другом месте, но они обязательно скажут: «Будь ты проклят, ты пошёл к нашим конкурентам». С тобой всегда завяжется какой-то минимальный диалог. Поначалу ты не очень к этому готов, а потом привыкаешь. Был ещё один потрясающий диалог. Я много ездил на футбол, поехал на тот же «Де Кейп». Ко мне подходит болельщик сфотографироваться. Становится рядом и кладет себе в карман кошелёк. Потом смотрит на меня и спрашивает: «Ты же не украдёшь мой кошелёк?» Я говорю: «Могу, если ты очень богат». Он отвечает: «Конечно, я очень богат. Я — маляр». Они всё время с тобой цепляются языками на любую тему. Со временем мне даже стало комфортно в этой ситуации, потому что я тоже люблю потрындеть, пошутить. Это вот первая такая самая большая разница.

Вторая? Её я заметил, когда мы там заходили оформлять какие-то документы. Во всех их так называемых собесах разложены бутерброды, стоят кофемашины, нет никаких очередей. Я всё время говорил: «Ну вы жируете». А они очень спокойно к этому относятся, говорят: «Мы же налоги платим!» Если мы у государства постоянно что-то просим: «Пожалуйста, не нахамите нам в налоговой», то они требуют. У нас люди необеспеченные. Там все обеспечены, на пенсии, всё у них есть, они себя прекрасно чувствуют. Для них пойти пообщаться 4 часа с такими же людьми или с детьми — это социализация. А мы, к сожалению, вряд ли можем себе позволить работать волонтёрами, потому что нам просто не хватает на повседневные нужды, - цитирует Слуцкого sport24.ru.

Леонид Слуцкий возглавил "Витесс" в марте 2018 года и работал в голландском клубе до конца ноября 2019-го. Спустя три недели, 19 декабря 2019 года, Слуцкий возглавил "Рубин". После 19 туров в нынешнем сезоне казанский клуб идет на 9 месте. В активе "Рубина" 28 очков.