В Казани состоялся пятый юбилейный матч проекта «Хоккей каждому»

Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс»

Перед началом игры поприветствовал и зарядил всех игроков и участников встречи Владимир Семенович Мышкин - легенда отечественного хоккея, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РФ, Олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, член Совета Легенд Ночной лиги.

- Основная идея и цель проекта «Хоккей каждому» – приблизить детей с нарушениями здоровья из периферии общественной жизни ближе к ее центру, дать им и их семьям не только возможность почувствовать себя полноценными членами общества, но и получить истинное удовольствие от игры и участия в проекте. И результаты не только отдельно взятого матча, но проекта в целом - поражают: например, подопечные нашего фонда, когда-то впервые участвовавшие в матче, в прошлом году стали участниками первой детской команды следж-хоккея Татарстана «Ак Барс следж», созданной на базе Центра развития адаптивного спорта РТ при поддержке БФ «Татнефть» и ХК «Ак Барс». Занятие спортом дает значительный прогресс в состоянии здоровья ребят, улучшает их настроение, у них появляются все новые друзья и уверенность в своей нужности и значимости. И что немаловажно – проект заставляет и родителей посмотреть на своих детей с другой стороны, поверить в их будущее, - рассказал основатель благотворительного фонда «День Добрых Дел», один из организаторов матча Рустем Хасанов.

Во время игры юные хоккеисты передвигались в инвалидной коляске или на специальных санях для следж-хоккея. Их сопровождали «штурманы» - трехкратный чемпион мира, член Совета Легенд Ночной Лиги Ирек Гимаев; вице-президент Федерации хоккея РТ Андрей Рябов; игроки «Ак Барса» Данис Зарипов, Александр Бурмистров, Дмитрий Юдин, Альберт Яруллин и Тимур Билялов, главный тренер команды Дмитрий Квартальнов, генеральный менеджер «барсов» Рафик Якубов, исполнительный директор клуба Мансур Усманов и другие.

Равнодушными не смог остаться никто – в восторге от игры были не только дети, но и взрослые. Одна из мам, сын которой впервые участвовал в проекте, после матча призналась: «Столько эмоций! Я теперь поняла, почему все так хотят попасть на эти матчи!».

- Проект трогает душу и сердце, и нужен и детям, и нам – взрослым. Видел глаза детей и взрослых – это незабываемо, - поделился эмоциями после матча почетный гость мероприятия Ирек Гимаев.

- Здорово, что к таким мероприятиям подключают не только хоккеистов, но и руководство, тренеров, ребят из Ночной лиги. Хоккейная семья объединилась на таком мероприятии, и это пример для других. Ведь по всей стране таких детей много и им приятно, когда уделяешь внимание. Дети показывают, что они – такие же, как мы, даже лучше. Выходят на лёд и играют, у них большая сила воли – это пример для всех. Полезно подтягивать на такие мероприятия именно молодёжь, чтобы они видели другую сторону жизни, - рассказал защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин.

Игра закончилась со счетом 4:4, организаторы наградили юных хоккеистов медалями и вручили памятные подарки. Организаторы мероприятия: региональное представительство Ночной Хоккейной Лиги в Республике Татарстан, агентство «Даже если» совместно с благотворительным фондом «День добрых дел» и ХК «Ак Барс». Проект реализуется с 2018 года

СПРАВКА

«День Добрых Дел» - благотворительный фонд, созданный волонтерской группой в 2009 году. Среди основных проектов фонда:

- Благотворительный склад «Хорошие руки» - первый в Казани и один из немногих в России централизованных пунктов приема, обработки, хранения и распределения бывшего в употреблении имущества граждан и организаций. 3 склада в г. Казань ежегодно обеспечивают одеждой, обувью и предметами быта около 12 тысяч малоимущих, многодетных, пенсионеров и другие незащищенные слои населения на безвозмездной основе.

- Театр без границ – совместный проект фонда и Казанского ТЮЗа, который делает возможным комфортный просмотр спектаклей в театре одновременно и для здоровых зрителей, и для зрителей с инвалидностью. На спектаклях «Театра без границ» зрителям с проблемами со зрением тифлокомментатор через наушники описывает всё происходящее на сцене (декорации, эмоции и действия актёров), а сурдопереводчик помогает «услышать» спектакль слабослышащим с помощью языка жестов. В рамках проекта адаптированы 6 спектаклей из репертуара ТЮЗа. В 2021 году за реализацию проекта фонд признан победителем X Региональной премии «Серебряный Лучник» - Приволжье в номинации «Благотворительность и корпоративная социальная ответственность».

- Социальное такси – сервис по перевозке пассажиров с ограниченными возможностями. Специальный микроавтобус оборудован пандусом, креплениями и другими техническими средствами, обеспечивающими необходимое удобство для пассажиров, передвигающихся в инвалидных колясках. Все перевозки осуществляются бесплатно, проект финансируется за счет благотворительных пожертвований граждан и организаций. Наиболее популярные маршруты – в больницы, поликлиники, реабилитационны