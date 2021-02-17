Гид по подаркам в Билайн: скидки на Samsung и Яндекс.Станция Мини в подарок

Специально к предстоящим праздникам Билайн составил гид по акциям и выгодным предложениям на одни из самых покупаемых устройств в своей розничной сети и интернет-магазине – смартфоны Samsung Galaxy.

2В1: ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК В КАЖДЫЙ ДОМ

Выбирая подарки другим, не нужно забывать и о себе. Поэтому при покупке Samsung Galaxy A31 или Samsung Galaxy A71 в комплекте с услугами связи можно получить в подарок умную колонку Яндекс.Станцию мини с голосовым помощником Алисой внутри.

Умная колонка поможет управлять домом, выберет подходящую под настроение музыку или фильм, развлечет детей или просто подскажет рецепт нового блюда. Управлять колонкой можно и голосом, и одним движением ладони, убавляя или увеличивая громкость. А может преобразиться в компактную гитару или барабан для начинающих музыкантов.

В качестве подарка, если станция уже есть, также можно выбрать и другие полезные гаджеты из специального перечня, среди которых беспроводные наушники, фитнес-трекер и умные часы.

Полная стоимость акционных комплектов варьируется от 18 490 рублей до 31 990 рублей и зависит от выбранной модели и объема памяти.

Акция действует в период с 8 февраля 2021 года по 21 марта 2021 года.

Более подробная информация об акции и составе комплекта доступна на сайте.

СКИДКИ ДО 45%

В тренде последнего времени – смартфоны с большими экранами, которые создают ощущение полного погружения в контент, будь то новая игра или любимый фильм. Немаловажную роль играют и наличие нескольких камер в устройстве, способных запечатлеть важные моменты для его владельца, а также мощный аккумулятор, который выдержит активный режим использования смартфона.

Поэтому не имеет значения для кого выбирается смартфон в подарок: для второй половины, для родителей или для себя. Важно, чтобы подарок был выгодным и по техническим характеристикам, и по цене.

В Билайн действуют скидки до 45% на сразу 12 моделей смартфонов, среди которых Samsung Galaxy A12, Samsung Galaxy A21s, Samsung Galaxy A31, Samsung Galaxy A41, Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A71, Samsung Galaxy Note 10 Lite, Samsung Galaxy S10 Lite, Samsung Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20 Plus и Samsung Galaxy S20 Ultra.

Скидка действительна при условии покупки одного из акционных смартфонов в комплекте с услугами связи и дополнительными товарами. Среди них: аксессуары, smart-часы для детей и подписка more.tv в составе сервиса «Билайн ТВ» (12+).

Стоимость и наполнение комплекта зависит от выбранной модели.

НОВЫЕ ФЛАГМАНЫ С ВЫГОДОЙ ДО 24 000 РУБЛЕЙ

Специальные условия действуют также и на недавно вышедшие Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21 Plus и Samsung Galaxy S21 Ultra. Обменять свой старый смартфон можно с выгодой до 24 000 рублей с учетом всех скидок при покупке одной из этих новинок в комплекте с аксессуарами.

Акция действует с 5 февраля 2021 года до 3 марта 2021 года.

Более подробная информация об акции доступна на сайте.

*Акция «Яндекс. Станция Мини или аксессуары в подарок при покупке смартфонов Samsung Galaxy в комплекте с услугами связи» действует на территории РФ, кроме респ. Крым и г. Севастополь при покупке акционного смартфона с опцией «Бонусные рубли на связь» на 6 мес. в собственных офисах и интернет-магазине Билайн на ряде тарифов линейки «Близкие люди. Стоимость комплекта равна стоимости смартфона без акции. Количество ограничено. Подробнее об акции и составе комплекта – на beeline.ru

**Акция «Смартфоны Samsung Galaxy с выгодой до 45%» действует по 21.03.21 на территории РФ, кроме респ. Крым и г. Севастополь при покупке акционного смартфона с опцией «Бонусные рубли на связь» и дополнительными товарами/услугами в собственных офисах и интернет-магазине Билайн на ряде тарифов линейки «Близкие люди. Стоимость комплекта равна стоимости смартфона без акции. Количество ограничено. Подробнее об акции и составе комплекта – на beeline.ru

*** При покупке акционного смартфона в комплекте с аксессуарами на сумму от 500 руб. и сдаче старого смартфона в трейд-ин. Акция действует на территории РФ, кроме Республики Крым и г. Севастополь; программа трейд-ин недоступна на территории Калининградской обл. Выкупная цена устройства зависит от его состояния и определяется по результату детальной оценки с помощью специального программного обеспечения. Количество оборудования ограничено. Подробнее об акции и составе комплекта – на beeline.ru

Организатор акций: ПАО «ВымпелКом» РФ, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636.