Готовимся к 23 февраля и 8 марта: Какие подарки хотят получить жители Казани

Вы уже придумали, что подарить близким на 23 февраля и 8 марта? Если еще не определись с выбором, «Комсомолка» подскажет, что на самом деле хотели бы получить жители Казани в качестве подарков. В преддверии праздников Яндекс.Маркет провел исследование и выяснил, где чаще всего россияне покупают подарки, сколько на них готовы потратить, и чтобы хотят получить в ответ.

МУЖЧИНЫ ОБРАДУЮТСЯ ИНСТРУМЕНТАМ

Что покупают женщины: в качестве подарка ко Дню защитника Отечества в этом году прекрасные жительницы Татарстана чаще всего покупают спортивные товары. Оно и не удивительно, все больше россиян сейчас занимаются спортом и придерживаются правильного питания.

Что хотели бы получить мужчины: участвующие в исследовании мужчины рассказали, что обрадовались бы набору ручных инструментов, электронике и портативной технике. Девушки, обратите внимание на желания мужчин.

Сколько готовы потратить: самые дорогие подарки женщины готовы покупать мужьям, парням и отцам. Средний чек варьируется от 1500 до 2000 рублей.

Кстати, треть опрошенных дам уже купили подарки, остальные начинают выбирать их сейчас.

ЖЕНЩИНЫ ХОТЯТ НОВОЕ ПЛАТЬЕ И ПОМАДУ

Что покупают мужчины: самым популярным подарком, который к 8 марта выбирают мужчины стали сертификаты на покупки и услуги. Хороший вариант, когда не знаешь наверняка, что именно выбрать. Применение сертификату девушки всегда найдут. На втором месте – цветы. Далее идут духи, косметика и ювелирные украшения.

Что хотели бы получить женщины: желания девушек не сильно отличаются. Среди самых желанных подарков оказались сладости, одежда, аксессуары и декоративная косметика.

Сколько готовы потратить: в среднем мужчины готовы раскошелиться на 3000 рублей. Самые дорогие подарки выбирают женам, девушкам и мамам.

ГДЕ ПОКУПАТЬ

Предпочтения по месту выбора подарков разделились. Половина респондентов по старинке собираются идти в торговые центры, остальные отдали предпочтение маркетплейсам и онлайн-магазинам. Шоппинг в интернете набирает обороты с прошлого года, когда началась пандемия коронавируса. Онлайн-покупки не только позволяют сэкономить время и деньги, но еще помогают расслабиться, отвлечься от забот, снимают стресс и поднимают настроение.

Охотнее всего заказы онлайн люди делают, когда видят бесплатную доставку. Такой ответ дали 61% респондентов, участвующих в исследовании Яндекс.Маркета и Gfk Rus.

КАК СЭКОНОМИТЬ

Бесплатная доставка сейчас действует на Маркете при покупке на сумму от 299 рублей. Это предложение распространяется для всех владельцев подписки Яндекс Плюса. Кроме доступа к онлайн-кинотеатру КиноПоиск HD, Музыке, Диску и другим сервисам, подписчики еще получают кэшбек до 5% за покупки определенных товаров с Маркета. Накопленными бонусами можно оплачивать последующие покупки, такси, каршеринг и услуги на других сервисах.

Новые пользователи маркетплейса при регистрации получают бонусы, которые можно потратить на бесплатную доставку. Предложение действительно в течении трех месяцев с момента регистрации.

К праздникам Маркет приготовил клиентам сюрприз. Все заказы приходят в яркой упаковке с гепардами. В качестве подарка еще прилагаются стикеры, которыми можно украсить свой презент.

Доставка заказа много времени не займет, покупки привезут в течение нескольких дней. В Казани есть свой сортировочный центр. Подарки можно забрать из пункта выдачи или постамата по пути домой, чтобы не испортить сюрприз.