Консультативный совет фонда «Ярдэм» обсудил проблемы мошенничества в среде инвалидов и пожилых людей

Фото: НБФ «Ярдэм»

На базе национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм» прошло очередное заседание Консультативного совета, посвящённое теме профилактики мошенничества в среде инвалидов и пожилых. Обсуждение данной проблемы на заседании инициировал председатель Совета фонда «Ярдэм», член Общественного Совета МВД по РТ Баязитов Илдар Рафкатович.

В мероприятии приняли участие представители МВД по РТ, Прокуратуры РТ, Общественной Палаты РТ, руководителей районных обществ инвалидов г. Казани, Общества слепых, глухих и социальных служб.

Спикер МВД по РТ, Ахметшин Ильдар Ришатович, в своем выступлении обозначил наиболее распространённые способы мошенничества, а именно: звонки от имени банка, родственников, попавших в трудную ситуацию, покупка - продажа в интернет - магазинах, проникновение в жилище под видом врачей, сотрудников коммунальных или иных служб. Одним из проверенных способов профилактики является тщательнейшая проверка внезапных собеседников, а по возможности, ограничение контактов с незнакомцами.

Представитель прокуратуры РТ Догадин Сергей Викторович поделился статистическими данными, из которых следует что объем хищений денежных средств в результате мошеннических действий достигает порядка 6,5 млрд. рублей, из которых около половины приходит на мошенничества в сети интернет. В части профилактики, наряду с бдительностью, докладчик отметил уязвимость практически всех категорий граждан к действиям мошенников, вне зависимости от уровня достатка, образования или иных показателей и категорий.

Член общества инвалидов Ново-Савиновского района Казани Геннадий Валерьевич Волченко в качестве профилактики данных правонарушений предложил повсеместное повышение уровня компьютерной грамотности в целевой среде.

Резюмируя встречу, член Общественной Палаты Республики Татарстан Кузнецов Артем Викторович призвал собравшихся активнее доносить простые правила предупреждения мошенничества до инвалидов и всех заинтересованных граждан.

- Необходимо по внутренним группам рассылать подобные картинки, тексты с предупреждениями. Да, это спам, но это полезный спам! Возможно не на первый, на второй и последующий разы человек поймет, о чем речь, - отметил Артем Кузнецов.

Фото: НБФ «Ярдэм»

СПРАВКА

Консультативный совет направлен на оказание помощи людям с нарушениями здоровья по зрению, слуху и инвалидам различных категорий, а также членам их семей, содействие в предоставлении социальной помощи и многое другое.