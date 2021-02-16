Россияне стали читать онлайн на 20% больше в 2020 году

По данным исследовательского проекта Билайн.Аналитика, в 2020 году россияне стали больше читать онлайн. Если ранее на мобильное чтение приходилось примерно 1 час 40 минут времени в неделю, то после начала пандемии и перехода на удаленный формат работы и обучения этот показатель увеличился на 20% в неделю. При этом больше чаще всего пользователи сервиса в 2020 году читали именно в начале недели – в понедельник и вторник, а в субботу и воскресенье предпочитали книгам другой вид отдыха.

В ходе исследования также выяснилось, что наибольший интерес к чтению проявляется у пользователей сервиса весной и осенью. А вот в период летних каникул (май – август) читали меньше.

ТОП-10 САМЫХ ЧИТАЕМЫХ КНИГ 2020 ГОДА

Эффект пандемии отразился и на предпочтениях россиян при выборе книг. С одной стороны, россияне с большим интересом стали читать мотивационные книги, возможно, стимулируя себя на новые свершения в перспективе будущего года, с другой – в 2020 году многие открыли для себя классику популярного литературного жанра «роман-антиутопия» – книгу «1984» (16+) Джорджа Оруэлла, впервые вышедшую в 1949 году.

В итоге в топ-10 книг 2020 года по мнению пользователей сервиса «Билайн Книги» вошли:

- Михаил Лабковский, «Хочу и буду: Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым» (16+)

- Джордж Оруэлл, «1984» (16+)

- Кийосаки Роберт Тору, «Богатый папа, бедный папа» (12+)

- Айн Рэнд, «Атлант расправил плечи» (16+)

- Виктор Пелевин, «Непобедимое солнце» (18+)

- Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита» (16+)

- Гэри Чепмен, «Пять языков любви. Как выразить любовь вашему спутнику» (16+)

- Джен Синсеро, «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед» (16+)

- Марк Мэнсон, «Тонкое искусство пофигизма: Парадоксальный способ жить счастливо» (16+)

- Грегори Дэвид Робертс, «Шантарам» (18+).

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 2020-2021

В новогодние каникулы, когда еще действовали ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции, многие окунулись в книги. Чтобы создать себе праздничное настроение, россияне каждый год пересматривают фильмы о Гарри Поттере – в эти праздники тренд оказался актуальным также и для книг: первая книга о мальчике-волшебнике вошла в топ-5 по популярности. При этом в рейтинг самых читаемых книг пользователей сервиса «Билайн Книги» вошли бестселлеры разных жанров:

- Айн Рэнд, «Атлант расправил плечи»

- Михаил Лабковский, «Хочу и буду: Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым»

- Грегори Дэвид Робертс, «Шантарам»

- Джоан Кэтлин Роулинг, «Гарри Поттер и философский камень» (6+)

- Андрей Курпатов, «Красная таблетка. Посмотри правде в глаза!» (16+)

- Джен Синсеро, «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед»

- Джордж Оруэлл, «1984»

- Кийосаки Роберт Тору, «Богатый папа, бедный папа»

- Юваль Ной Харари, «Sapiens. Краткая история человечества» (16+)

- Гэри Чепмен, «Пять языков любви. Как выразить любовь вашему спутнику»

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