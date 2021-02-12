В Татарстане предупредили о ледяном дожде

После в Татарстан опять придут морозы - до -29 градусов. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В эту субботу, 13 февраля, из-за южного циклона в республике ожидается такое явление, как ледяной дождь, предупреждает Гидрометцентр Татарстана.

Кроме того, в ближайшие сутки на территории региона прогнозируются и осадки в виде снега, в том числе мокрого, и мороси. А в отдельных районах еще ждут и туман с гололедом.

Температура воздуха ночью при все этом будет в пределах от -6 до -11 градусов, а днем – от 0 до +3. На дорогах образуется сильная гололедица.

- Оттепель и мокрый снег с моросью могут привести к сходу снега с крыш зданий и наклонных поверхностей, - напоминают в Гидрометцентре Татарстана.

После потепления в республику сразу же – 14 февраля, придет холодный фронт. Вместе со снегом местами ожидается и метель.

Температура воздуха понизится: ночью от -8 до -13, при прояснениях до -17 градусов; днем от -6 до -11. На дорогах будет очень скользко. А дальше будет только холоднее.

- Изменения погодных условий будет также сопровождаться колебаниями атмосферного давления, - снова предупредили в Гидрометцентре Татарстана.

Так, в понедельник, 15 февраля, с отходом циклона на восток в республике ночью ожидается от -16 до -21 градуса, местами метель и усиление ветра до 15 м/с; днем – от -14 до -19. При этом если снегопад и будет, то только небольшой.

Кроме того, согласно предварительному прогнозу, 16 и 17 февраля влияние на погоду в Татарстане станет оказывать малооблачный антициклон. Вот тут станет совсем холодно - средние показатели температуры воздуха ожидаются ниже нормы на 10-11 градусов. Ночью прогнозируется от -24 до -29, а днем от -17 до -22 градусов.