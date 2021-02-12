Лайкал-лайкал - и вот: трое детей и кот!

Впереди День влюбленных со своей романтикой, букетами, конфетами и подарками… И даже если пока вы не нашли свою половинку, праздник – отличный повод для того, чтобы сделать первый шаг! Найти себе пару, можно даже не выходя из дома – достаточно выйти в сеть. А там онлайн-купидончики знают множество способов попасть вам прямо в сердце. Вот, например, проверенный алгоритм: лайкать и комментировать, комментировать и лайкать. Пока объект воздыхания не растает. Ну или хотя бы не кинет на ваш профиль свой заинтересованный взгляд. Совместно с Tele2 собрали для читателей «КП» несколько увлекательных love stories от популярных казанских блогеров, и убедились, что именно так это и работает.Настя Губинская, фотограф, блогер, @gubinskaya: «Оказалось, он уже давно следил за мной в Инстаграме»«Мы с моим будущим мужем из одной профессиональной среды - оба фотографы. И хотя казанские фотографы в основном друг друга знают, мы не были знакомы лично. У моего блога аудитория не только из Казани, и я была уверена, что его среди моих подписчиков точно нет. А оказалось, что он уже долгое время следил за мной в Инстаграме. И в какой-то момент, когда я стала свободна от прежних отношений, он начал ставить мне лайки и комментировать stories. Мне это, конечно, было приятно: ведь он обратил на меня внимание…В тот момент я готовилась к путешествию на Шри-Ланку с подругой. А он как раз за год до того ездил по этой стране с компанией. Эта тема нас сблизила: я расспрашивала его обо всех мелочах, но встретиться у нас так и не получилось: был декабрь, конец года, много работы и у меня, и у него… После Нового года я улетела на три недели, и мы опять не виделись, только переписывались.После возвращения, на День святого Валентина я решила поехать на горнолыжку (комплекс «Свияжские холмы»). Он спросил меня как бы между прочим, а чем я буду там заниматься. Я: «Поеду с братом, он инструктор, заодно покатаюсь». И тогда он тоже приехал туда, и там состоялось наше первое свидание. Мы посидели в кафе, пообщались, покатались. И с тех пор начали видеться все чаще. Сейчас мы уже муж и жена. И так как мы не зафиксировали дату, когда наши отношения перешли на более серьезный этап, то мы решили, что нашей датой будет 14 февраля».Александр Сафронов, фотограф, блогер, @aleksandersafronov: «После полугодовой переписки в сети она бросила работу и улетела ко мне в Таиланд»«Моя будущая жена жила в Казани. А я на тот момент работал в Таиланде гидом, водил экскурсии. В коллегах у меня была одна девушка, Соня. С ней же когда-то, но в Турции, работала моя будущая жена. И так сложилось, что когда она решила путешествовать по Азии и начала искать кого-то, с кем можно поехать, то обратилась к нашей общей знакомой. Та посоветовала ей: «Напиши этому мальчику», то есть мне.Лена мне написала: «Привет, я знаю, что ты много путешествуешь, хотела бы к тебе присоединиться, или хотя бы помоги советом». А я как раз был тогда в путешествии - проезжал весь Вьетнам, Камбоджу, Таиланд. Потом планировал на месяц-другой в Казахстан и потом обратно в Таиланд. Вот и предложил ей встретиться во время этой передышки в Таиланде. Мы решили, что при встрече будет понятно, сможем ли мы путешествовать вместе или я просто помогу ей советами.Лена бросила работу в Казани - и прилетела. Мы с ней встретились в Паттайе. И она меня сразу очаровала. Помню, я ехал на байке, а она шла, улыбалась, была такая счастливая… С ней сразу было легко, мы как будто знали друг друга тысячу лет. Встретились - и дальше уже везде вместе, 8 лет. Тогда проехали чуть ли не всю Азию… Путешествуем, работаем, живем. Через три года после знакомства поженились, у нас двое детей».Эльза Заза, инстаблогер, @elza_zaza: «Он обильно лайкал мои посты… Сейчас у нас трое детей и кот»«Мой будущий муж следил за мной в Инстаграме. Активно лайкал, комментировал все мои посты. Даже рецепты, которые обычно не вызывали интерес у читателей. В один прекрасный день, спустя две-три недели моя подруга, она же его бывшая одногруппница, заметила, что он очень активен на моей странице. И предложила нас познакомить. Я согласилась. Заранее посмотрела его профиль, еще подумала про себя, что вообще-то не очень, но с ним можно будет просто дружить, общаться.Мы встретились. Я снова не обратила на него внимания. Опять подумала про себя: «Ну ок, можем дружить, хороший мальчик». А он продолжал лайкать и комментировать…А потом мне надо было ехать в Челны. И я написала статус, мол, может, кто-то едет, помогите. Он тут же мне перезванивает: «Я сейчас в Челнах, но ради тебя готов приехать, отвезти тебя туда и обратно, как скажешь». Я ответила, что если не найду другого варианта, то наберу его. Конечно, я не нашла.Он приехал. И с этого дня мы больше не расставались. В течение трехчасовой поездки мы очень много разговаривали, и я уже смотрела на него совсем по-другому, как завороженная… Через 4 месяца мы прочитали никах. Сейчас мы уже женаты 5 лет, у нас трое детей и кот»Камилла Хафизова, коуч, блогер, @i_kamilla: «Мы устраивали сеансы видеосвязи с мужем каждый день»«Мы с мужем познакомились очно, не через Интернет. Но Интернет и те возможности, которые он дает, сыграл в нашей семейной истории большую роль. Я всегда очень любила путешествовать. И так случилось, что мы начали не просто активно путешествовать, но и уезжать на зимовки в теплые страны (конечно, это было в доковидные времена) вместе с нашими маленькими детьми.А так как муж может отлучаться максимум на месяц, то в одно из путешествий мы приняли решение, что он улетает, а я с детьми остаюсь с сестрой и еще несколькими близкими людьми еще на два месяца. Старшему сыну было тогда 3,5, младшему - год… Меня называли отчаянной женщиной.…Все эти два месяца мы с мужем каждый вечер созванивались по видеосвязи. И это было очень здорово: вроде бы большое расстояние и временная разница. Но можно и разделить какие-то эмоции, и рассказать про наши приключения, куда мы сходили, что посмотрели, дети постоянно видели папу.На следующий год мы повторили этот опыт, только была другая страна, и это было еще круче! Это было путешествие от Мексики до Панамы через 8 стран. И мы тоже сначала месяц побыли в Мексике все вместе, так как муж у меня любит более спокойный отдых. А потом он улетел, а мы два месяца с детьми, сестрой и ее мужем колесили по Латинской Америке. И также все время были на связи с мужем, и дети общались с папой - им это было важно.…Сейчас я понимаю, насколько это было классное решение. Дети у нас побывали в 20 странах, у них очень широкий кругозор. У меня позитивные эмоции от декрета. В муже со временем тоже раскрылась любовь к путешествиям. А Интернет помог нам всем оставаться в тесном контакте, даже находясь на разных концах земли».Убедились? Любовь может настигнуть вас где угодно - и в Интернете тоже, даже если вы никогда в жизни не регистрировались в Tinder. И если вы в активном поиске, вам точно пригодятся гигабайты трафика, чтобы найти того самого человека, с кем вы, возможно, будете счастливы всю свою жизнь.Для тех, кто хочет влюбиться, уже влюблен или любит давно, у оператора есть новая услуга - вечные гигабайты и минуты. Это значит, что интернет-трафик и минуты не сгорят никогда. И вы сможете сколько угодно:- разговаривать по телефону со второй половинкой;- лайкать и комментировать того, кто вам симпатичен;- писать друг другу всякие нежности в мессенджере;- радовать любимого фотографиями;- смотреть вместе романтический фильм;- устраивать сеанс видеосвязи, даже если вы далеко друг от друга;- обсуждать в бурной переписке ваши эмоции от путешествия, катания на сноуборде или нового блюда! Важно, чтобы вашим зарождающимся чувствам, не помешал внезапно закончившийся трафик. С Tele2 и новой опцией «Вечные минуты и гигабайты» этого точно не случится!