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Лайкал-лайкал - и вот: трое детей и кот!

Истории казанских блогеров, которые встретили свою половинку в сети