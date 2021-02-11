В Казани прошел предпремьерный показ комедии "Родные"

Кадр из фильма Фото: принтскрин видео.

Новая российская комедия, к которой "приложили" руку режиссер Илья Аксенов и Жора Крыжовников в качестве продюсера - это такой калейдоскоп семейных историй в одной среднестатистической семье, что сразу понятно - такое могло произойти только в России!

Очень удачно подобранный актерский состав - Сергей Бурунов и Ирина Пегова в качестве родителей, Семен Трескунов, Монеточка и Катерина Беккер в роли детей, и несравненный Сергей Шакуров в роли деда. Добавьте к этому Анну Уколову - и сразу станет понятно, что этот фильм обречен на народную любовь.

Картина о том, что надо обязательно исполнить свою детскую мечту, какой бы она не была Ведь из-за подавленного желания незаметно, но стабильно, рушится и жизнь мечтателя, и тех, кто живет рядом с ним, не умеющих расправлять свои крылья. Но когда-то все это прорывается именно в такое сумбурное и спонтанное путешествие и по стране, и по собственной памяти. Во время этого вояжа раскрывается каждый в отдельности, чтобы сплотить эту семью и напомнить всем о ценности родственных связей. Нелепо, смешно, но это так чисто по-российски, когда каждый таксист знает, как нужно расходовать бюджет страны, когда все три представителя мужского поколения этой ячейки общества не могут найти общий язык в силу взросления в разные эпохи.

Очень необычно то, что в качестве одной из актрис зритель увидел на экране екатеринбургскую певицу Монеточку. Кроме вокала, она почти и не говорит в этом фильме, кроме вполне убедительного монолога уже почти под занавес. Сергей Бурунов - ну это уже бренд! Он настолько убедителен в любой роли, что, боюсь, этот родительский образ лично у меня, как у зрителя, будет ассоциироваться еще долго.