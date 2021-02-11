Сеть Билайн в Татарстане стала больше и готова к новым запросам абонентов

Билайн в столице Татарстана и по всей республике ведет масштабное развитие сети. В совокупности в 2020 году компания построила более 300 новых базовых станций, что позволяет обеспечить абонентов высоким качеством обслуживания и повысить надежность мобильных сервисов при возрастающей нагрузке на инфраструктуру оператора.

По данным внутренней аналитики Билайн мобильный трафик в сети 4G в Республике Татарстан в декабре 2020 года вырос почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Его доля в общем объеме интернет-трафика в сети Билайн достигает уже 85%. Но несмотря на то, что все больше татарстанцы пользуются различными мобильными сервисами со смартфона, клиенты ускорились в мобильном интернете: скорость передачи данных в сети 4G в Казани выросла на 28%, а в целом по республике – на 20%.

Новые базовые станции появились во всех районах Казани, отдельное внимание оператор уделял жилым районам, новостройкам в городе и местам, где мобильный интернет пользуется особенно высоким спросом. А это значит, что скорости мобильного интернета будет достаточно для учебы и работы удаленно, для доступа к популярным сервисам и развлекательным ресурсам.

Оператор улучшил скоростные параметры и доступность мобильного интернета для жителей более 100 населенных пунктов республики. Строительство дополнительных базовых станций велось в крупных городах, среди лидеров по количеству новых запусков Зеленодольск, Набережные Челны, Альметьевск, Нижнекамск, Мамадыш, Кукмор. Значительно расширено покрытие 4G сети в населенных пунктах Лаишевского, Тукаевского, Высокогорского, Пестречинского, Елабужского, Верхнеуслонского, Агрызского и других районов.

Билайн запустил 4G базовые станции в 15 деревнях и селах Татарстана, где раньше у оператора не было высокоскоростного интернета. Таким образом, еще 30 тысяч жителей разных районов республики получили доступ ко всем цифровым сервисам для работы и отдыха, возможность решать вопросы и получать необходимую информацию «здесь и сейчас».

Оператор не только строит новые базовые станции, но и грамотно использует существующий технический ресурс. Увеличение частотного диапазона в сети LTE 1800 до 15 МГц позволило в короткий срок улучшить скорость мобильного интернета.

Анвар Шахмаев, директор отделения Билайн в Республике Татарстан:

«Безусловно, пандемия наложила свой отпечаток на онлайн-привычки абонентов, но абсолютно не повлияла на реализацию наших планов по стройке. В этом году развитие сети в Татарстане остается стратегическим фокусом Билайн, и мы продолжим внедрять новые технологии в интересах наших клиентов. В наших ближайших планах создать «бесшовный ковер» LTE на территории Казани, чтобы клиенты в дороге могли пользоваться необходимыми интернет-сервисами: от навигатора до онлайн-кинотеатра с любимыми мультфильмами для детей».