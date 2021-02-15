Гора Пэкту и Ким Чен Ир

Великий руководитель товарищ Ким Чен Ир.

Пэктукванмёнсон (Светлая Звезда над горой Пэкту)

16 февраля 1942 г. Ким Чен Ир родился на горе Пэкту, которая была опорным пунктом антияпонской вооруженной борьбы за освобождение Кореи от японской военной оккупации.

В то время антияпонские борцы с желанием ему быть в будущем продолжателем дела Ким Ир Сена, Солнце нации, и стать путеводной звездой Кореи написали на стволах деревьев в тайге слова: «О Корея, соотечественники! Извещаем о рождении Пэктукванмёнсона», «Да здравствует Пэктукванмёнсон – звезда, озаряющая своими светлыми лучами родную землю, раскинувшуюся на три тысячи ли!»…

В 1960 г. он при поступлении в Университет имени Ким Ир Сена в Пхеньяне написал песню «Корея, тебя прославлю».

Песню, проникнутую решимостью – продолжая дело Ким Ир Сена, быть в ответе за Корею и вести ее к светлому будущему. По своим убеждениям и воле он, углубленно развив идеи чучхе, идеи сонгун – приоритета военного дела, созданные Президентом Ким Ир Сеном.

Он сделал их руководящим компасом для страны и эпохи и, последовательно претворяя их в жизнь, превратил КНДР в непобедимую социалистическую державу.

И стала КНДР, ведомая Ким Ир Сеном и Ким Чен Иром, называться «страной, озаряемой Солнцем и Звездой».

В конце минувшего столетия во многих странах рухнул социализм, антисоциалистические нападки коалиционных сил империализма направились против КНДР. Создалась самая трудная ситуация. В то время скончался Ким Ир Сен, в международном сообществе слышалось немало голосиков о каких-то изменениях в политике КНДР. В то время Ким Чен Ир решительно заявил: «Не жди от меня каких-либо изменений. Я – сын партизана, – отметил он. – Какие бы большие препятствия ни лежали на пути вперед, мы должны с бесстрашием бороться за преодоление трудностей, унаследовав наступательный дух корейских революционеров».

Он более полно, всесторонне воплощал в жизнь политику сонгун, основанную на идеях сонгун, созданных Ким Ир Сеном.

Под его сонгунским руководством КНДР своим военным могуществом сорвала вызовы империалистов и одержала победу в суровой борьбе за защиту социализма. Его сонгунское руководство превратило несчастье в счастье, неблагоприятную ситуацию – в благоприятную, открыло новую эру – эру строительства могучего и процветающего социалистического государства.

В августе 1998 г. взлетел в космос первый ИСЗ КНДР «Кванмёнсон-1», а затем в 2009 г. и 2012 г. – «Кванмёнсон-2», «Кванмёнсон-3» № 2.

Не случайно, что корейским спутникам дано название «Кванмёнсон», означающее дорогое имя Ким Чен Ира. Так он поднял достоинство КНДР на космическую высоту и прославил его перед лицом мира.

Раскаты грома над пиком Чен Ира

У вершины горы Пэкту высится причудливый пик.

Он называется пиком Чен Ира в увязке с именем Председателя ГКО КНДР, товари