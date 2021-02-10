Как есть сладкое зимой и не прибавить в весе? Советы от казанского диетолога

По словам диетолога, немного сладкого не повредит фигуре, но меру надо знать. Фото: Евгения ГУСЕВА

Набор лишних килограммов зимой – самая частая проблема для многих людей. В холодный период года мы меньше двигаемся, больше едим, чего только стоят новогодние праздники, часто сидим дома и «согреваемся» калорийными блюдами. Если лишние килограммы не входят в ваши планы этой зимой, уделите внимание своему питанию и постарайтесь привить себе новые полезные привычки. О том, как комплексно подойти к своему питанию в холодный период, чтобы не набрать лишних килограммов, не болеть и ни в чем себе не отказывать, «Комсомольской правде» рассказала казанский диетолог Элина Борханова.

Питайтесь по «Идеальной тарелке»

И зимой, и летом я предлагаю соблюдать сбалансированное питание с помощью «Идеальной тарелки» — это универсальный принцип употребления пищи, не диета. Одну четверть тарелки мы заполняем белком — это куриные яйца, рыба, мясо, бобовые; другую часть тарелки — сложными углеводами: крупы, запечённый или сваренный картофель, хлеб, иногда можно есть выпечку. Еще одна часть тарелки – овощи, зелень, фрукты и ягоды. То есть, разделяя тарелку на части и включая в нее все виды полезных продуктов, мы питаемся сбалансированно, потребляем витамины и не отказываем себе ни в чем.

Также важно к каждой такой тарелке добавить ложку масла: это может быть подсолнечное, оливковое или кунжутное масло, а также орехи, авокадо или два кусочка сыра, то есть те продукты, которые содержат в себе полезные жиры. Так я советую питаться и на завтрак, и на обед, и на ужин. Количество приемов пищи регулируйте самостоятельно, перекусывать можно, но делайте упор на фрукты и овощи.

Если хочется чего-то «вкусненького», не отказывайте себе, но не налегайте – ешьте сладкое в размере двух чайных ложек. Например, две ложки варенья на завтрак, кусочек шоколада на обед или ложка мёда на ужин. Выпечку также можно включить в рацион и есть что-то мучное не больше двух раз в неделю. Таким образом, вы будете сыты и довольны, не исключите из рациона любимые блюда и при этом не наберете лишних килограммов, – советует диетолог.

«Не буду есть эти пластиковые помидоры»

В зимний период многие люди стараются избегать покупных овощей и фруктов, аргументируя это тем, что в них много химикатов и различных добавок. Я часто слышу, что такие продукты называют «пластиковыми». Для этой проблемы предлагаю грамотное решение – ешьте «зимние» овощи, то есть те, которые выросли летом, но были заготовлены специально для холодного периода. Это может быть квашеная или тушеная капуста, свекла, тыква, репа, морковь, картофель.

Фрукты на зиму не подготовишь, но этот вопрос также быстро решается – покупайте только сезонные – хурму, мандарины, апельсины и лимоны. Помните, что в овощах и фруктах содержатся важные для организма витамины и микроэлементы, поэтому игнорировать их нельзя. Добавьте отвар шиповника, орехи или тыквенные семечки в свой рацион, тогда вам точно не придется потреблять витамины через БАДы и прочие добавки.

Про два литра воды в день

Самый излюбленный совет блогеров и медийных личностей для того, чтобы сбросить вес – пить по два литра воды в день. На самом деле, это не совсем верно, потому что норма для каждого человека индивидуальна. Она зависит от веса, от деятельности, то есть насколько много человек двигается в течение дня, занимается ли спортом, а также имеет ли какие-то хронические заболевания.

Но пить хотя бы литр воды в день необходимо всем. В этот самый литр мы включаем и чай, и кофе, и бульоны, и любую другую жидкость, которую потребляем. В холодное время года, в отличие от летней жары, пить хочется намного меньше, но я советую начинать свой день с одного стакана воды и продолжать пить в течение дня, но не заставляя себя.

Помните, что вода необходима нашему организму не только для утоления жажды, но и для слаженной работы всего тела и обмена веществ, при нарушении которого мы склонны к набору веса. В зимнее время вода нужна также и для того, чтобы не столкнуться с проблемой сухой кожи. Если пить достаточное количество воды в день, то кожа будет регенерироваться изнутри самостоятельно.

Не поддавайтесь соблазну

Зимой нас часто настигает хандра и плохое настроение из-за короткого светового дня, продолжительных холодов и метелей, поэтому мы часто тянемся к очередной коробке с печеньем или «согреваемся» калорийными домашними блюдами. Из-за того, что носим свитера и свободную, объемную одежду, можем не чувствовать прибавления веса, то есть на питание зимой влияет еще множество психологических факторов. Я советую заменить уютные вечера с чаем, печеньем и конфетами на более активное проведение времени, например, прогулки или танцы.

Холода также можно использовать во благосвоего организма – занимайтесь активностями и проводите больше времени на свежем воздухе: катайтесь на коньках и лыжах или попробуйте необычные зимние виды спорта. Главное – двигайтесь по 30 минут в день, даже обычные прогулки по парку активным шагом пойдут на пользу иммунитету.

Кроме этого, не забывайте про полноценный и здоровый сон по восемь часов в сутки. Так ваш организм не будет ослаблен. Все советы в синтезе помогут вам не набрать лишних килограммов зимой, повысить иммунитет и встретить весну с улыбкой, – резюмировала Элина Борханова.