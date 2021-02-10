"Я всех женщин ненавижу": бывшую мисс Ульяновск, изрезавшую продавщицу магазина, приговорили к лечению

Нападение было неожиданным - продавщица даже не была знакома со злоумышленницей. Фото: скриншот с видео

В Ульяновске суд за покушение на убийство суд приговорил 32-летнюю Марину Н. (имя изменено – Ред.) - победительницу городского конкурса красоты в начале 2000-х, к принудительному психиатрическому лечению в спецбольнице.

Отметим, женщина совершила чудовищное преступление 6 сентября 2020 года. Произошедшее засняли камеры видеонаблюдения. В тот день она зашла в почти пустой магазин на улице Водопроводной. Достала нож и подошла к продавщице, которая в то время перекладывала овощи на прилавке.

И тут бывшая мисс Ульяновск неожиданно напала. При этом, как утверждали очевидцы, она кричала: «Я всех женщин ненавижу». Продавщице она нанесла множество ударов ножом, повалила ее на пол, села сверху и продолжила бить лезвием куда придется.

Раненная женщина пыталась выхватить у нападавшей нож, но сил ей на это уже не хватило. На крики жертвы нападения и пенсионерки-свидетельницы прибежали другая сотрудница магазина.

Но озверевшую женщину с ножом было не просто утихомирить. В итоге на помощь пришел мужчина-очевидец. Только он смог остановить эту поножовщину. Изрезанная продавщица отползла от своей мучительницы. Ее жизнь спасли прибывшие медики «скорой».

Нападавшая же тем временем сбежала. Но вскоре правоохранители разыскали женщину и задержали в ее же квартире. На время следствия бывшую мисс Ульяновск отправили под арест.

ДИАГНОЗ ДЛЯ КРАСАВИЦЫ

Известно, что бывшая мисс Ульяновск была замужем за местным бизнесменом. С ним Марина Н. познакомилась во время конкурса красоты. Их брак после победы красавицы просуществовал недолго - всего несколько лет. По версии знакомых пары, причиной развода стало то, что у пары за это время не появились дети.

Но в компании уже своего экс-мужа красавица продолжала работать до 2013 года, пока с тем самым криком: «Я всех женщин ненавижу», не напала с ножом на коллегу. Пострадавшую спасли.

Тогда по факту нападения так же завели уголовное дело. Но во время изучения обстоятельств произошедшего бывшая мисс Ульяновск снова напала – на женщину-следователя.

Суд тогда отправил Марину Н. на принудительное лечение - во время судмедэкспертизы у нее обнаружили психическое расстройство, которое не позволяет ей осознавать фактический характер своих деяний.

Вышла из больницы бывшая мисс Ульяновск лишь в январе 2020 года, встала на учет в психдиспансере и уже в сентябре вновь напала с ножом на женщину. Отмечается, что со своей жертвой – продавщицей магазина, Марина Н. не была знакома и никаких конфликтов между ними не наблюдалось.