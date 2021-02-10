Вот короткие истории подопечных «Альпари» из Казани, рассказанные волонтером фонда Ольгой Медведкиной.ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНАСын у нее два года назад умер, и 76-летняя женщина сейчас живет одна. Подолгу даже словом перемолвиться не с кем - живет в частном доме, у соседей своя жизнь. Спасают только службы в церкви, на которые она изредка ходит, когда позволяет здоровье.НАЖИЯ АПАЕй за семьдесят, она воспитывает двух внучек, 15 и 7 лет. Раньше Нажия апа жила с мужем, дочерью и внучкой, но семь лет назад после рождения младшего ребенка дочь умерла от рака, а несколько лет спустя - муж. Нажия апа - живая, общительная, жаловаться не любит, но «Альпари» помогает ей и девочкам продуктами и вещами.ТЕТЯ РАЯ- У тети Раи дома чистота, порядок, она очень приветливая - всегда предложит чаю. А спросишь, что купить, отвечает: «Принеси мне конфетки», - рассказывает Ольга. - При ее пенсии это роскошь. Но и силы в последние годы совсем не те, ей уже за восемьдесят. Еще и болеть сильно стала, почти не выходит из дома.ДИЛЯРА АПАЖивет одна. Пять лет назад она попала под машину и теперь то и дело попадает на операционный стол. Диляра апа рвется помогать дочери, которой поставили диагноз «рак головного мозга».- Мы как-то долгое время не могли передать бабушке Диляре продуктовый набор, не заставали дома, потому что она все время была в больнице у дочери. Удивительная женщина. Да многие из них удивительные.К слову, волонтер и мама шестерых детей Ольга Медведкина несколько лет назад познакомилась с сотрудниками «Альпари», будучи подопечной фонда.- Очень тогда помогли, мы вздохнули свободно. Будто ангел взял под свое крыло, - улыбается Ольга. - Да и сейчас, если что-то нужно, всегда помогут.ДЛЯ УВЕРЕННОСТИ ВНЕ ДОМАПоддержка одиноких пенсионеров фондом «Альпари» проводится на регулярной основе - доставляются наборы продуктов питания, бытовой химии, товары для дома. Теперь же объявлена акция о сборе средств на подгузники для 30 пожилых татарстанцев.- Когда стали спрашивать у бабушек и дедушек, что им нужнее всего, очень часто звучала просьба о покупке подгузников. Благодаря им человек может спокойно выйти из дома, чувствовать себя более уверенно, - отмечают в фонде «Альпари». - Даже своих родственников человек в возрасте зачастую не может попросить о покупке деликатного предмета гигиены, друзей тем более. К тому у многих в силу возраста друзья сами нуждаются в помощи. А некоторые наши бабушки и дедушки - лежачие больные, для них подгузники предмет первой необходимости.Помочь сбору можно тремя способами:- Перевести на реквизиты фонда сумму по адресу, указав в назначении платежа «Благотворительный взнос на подгузники»- Приобрести подгузники (размер М, L, XL) самостоятельно и принести их в офис фонда по адресу: Казань, ул. Калинина, 48- Сделать репосты записи об этом в своих соцсетях, оставить комментарий, чтобы как можно больше людей узнали о благом начинании и тоже могли поучаствоватьСПРАВКАБлаготворительный фонд «Альпари» работает в Татарстане с 2005 года, помогая детям с тяжелыми заболеваниями, особенностями в развитии, ребятам из приютов, малоимущих, многодетных и неблагополучных семей. Помощь адресована также людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, семьям с приемными детьми.Фонд принимает одежду, обувь, постельное белье, игрушки, книги, канцтовары, продукты питания.Можно также взять на попечительство ребенка или конкретную семью, помогать на мероприятиях и программах фонда, организовать поход в кино, театр и другие активности, сделать пожертвование.