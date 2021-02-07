Какую прессу чаще всего покупают казанцы в газетных киосках

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К апрелю нынешнего года в Воронеже количество газетных киосков нового улучшенного типа увеличится еще на 4 павильона. Растущее с каждым годом количество павильонов прессы, а значит, и увеличение числа читающих воронежцев, стало возможным благодаря поддержке местных властей. А вот для того, чтобы познакомиться с ассортиментом казанских газетных киосков, корреспондентам «Казанских ведомостей» пришлось воспользоваться автотранспортом - торговых точек продажи газет и журналов в столице Татарстана настолько мало, что в шаговой доступности найти их трудно.

А интересовали нас вот какие вопросы. Что в первую очередь волнует казанцев? Что они берут? Что читают? Какие предпочтения в чтении прессы сложились сейчас?

«Без газет не живу!»

Киоск возле дома №42 по улице Гвардейской

Своими наблюдениями делится продавец киоска Татьяна Сафина:

- Район у нас «пенсионерский», поэтому основной покупатель прессы - это человек старшего возраста. Если говорить о предпочтениях, то в первой пятерке по продажам «Комсомолка», «Аргументы и факты», «Моя семья», «Казанские ведомости» и «Республика Татарстан». В последнее время среди наших покупателей появилось много пенсионеров, которые покупают издания с рубрикой «Знакомства». Пожилые люди, оставшись в одиночестве, хотят найти себе спутника жизни. Причем не обязательно в качестве супруга, а скорее, больше как собеседника, сверстника, человека, схожего по интересам, увлечениям и любимым занятиям. В том числе и помощника в саду, например, - поясняет Татьяна Анатольевна.

А тем временем, пока мы разговариваем с продавцом, в киоск бодрым шагом заходит покупатель. Эту деталь мы подчеркиваем не зря. Как выясняется, местному любителю прессы - 95 лет!

- О да! Я без газет не могу! - с удовольствием подтверждает жизнерадостный ветеран, участник войны Иван Чирков. - Ведь телевизора для полной информации о происходящем в мире недостаточно. По телевизору ведь как - посмотрел главные новости, а потом уже заинтересовавшие подробности читаю в газете. Что покупаю из газет? «Комсомолку», «Аргументы и факты».

А японские кроссворды есть?

Киоск возле дома №17 по улице Мавлютова

Вот о каких местных особенностях рассказывает продавец Венера Хабибуллина:

- Прессу покупают в основном люди среднего и старшего возраста, пенсионеры в первую очередь. Газеты они стараются брать с кроссвордами или же просто покупают сборники сканвордов. Казанцы среднего возраста, если покупают газеты - то обязательно с ТВ-программой. Среди наиболее востребованных изданий: «Казанские ведомости», «Республика Татарстан» и «Пенсионер - Ваш друг и советчик». Хотя киоск и открывается рано - с 7.00, с утра обычно нет покупателей. Наши клиенты подтягиваются за любимыми изданиями попозже - в 9 - 10, часов, и так примерно торговля идет до 16 - 17 часов. Потом уже идут те, кто едет с работы, они забегают только за мелочевкой, сигаретами, - добавляет Венера Аглямовна.

- Заколки-невидимки есть? Нет, не шпильки, а именно заколки. А карманные календарики есть? Муж просил купить ему японские кроссворды, есть? - торговля попутным товаром идет довольно бойко, продавец поспевает ответить на все вопросы, одновременно беседуя и с нами.

А займемся-ка гимнастикой для ума

Киоск напротив дома №7 по Сибирскому тракту

Свои особенности продаж подмечает продавец Людмила Уланова:

- Район у нас очень интеллигентный: здесь проживает много преподавателей, действующих и бывших научных сотрудников, много студентов. Поэтому прессу здесь берут хорошо - читающих покупателей много. Какие издания покупают? «Комсомолку», «Аргументы и факты», «Республику Татарстан», «Казанские ведомости». Кстати - в последнее время газеты начали покупать все чаще, особенно люди старшего возраста. Причиной они называют большое недоверие к тому, что нам вещают по телевизору. По их словам, содержание современных телепередач так надоело, что люди стали возвращаться к печатной продукции. Пенсионеры, кстати, берут очень много сканвордов. Почему, вы, наверное, сами понимаете. Правильно! Да чтобы ум не застаревал. Среди покупателей сканвордов все больше становится 80 - 85-летних казанцев. Пользуются спросом и детские издания, детские сканворды, неплохо идут познавательные раскраски для дошколят. Так что со спросом на газетно-журнальную продукцию в нашем районе все хорошо, - с удовольствием подводит итог Людмила Геннадьевна.

Читатель ждет современную татарскую прозу

Киоск возле дома №49 по проспекту Ямашева

Рассказывает продавец Надежда Соколова:

- Да, печатные издания по-прежнему остаются любимым чтением постоянных покупателей нашего района. Молодежь заходит, чтобы купить газету или журнал для своих бабушек и дедушек, для мам и пап. Покупатели среднего возраста часто берут специализированные издания, рассказывающие об истории, их также интересует автомобильная тематика, издания об охоте и рыбалке, земледелие. Был период, когда выходил в свет недорогой журнал с рассказами на татарском языке - он оказался очень востребован! Покупатели до сих пор часто спрашивают вот такие сборники с современной татарской прозой. Недавно в киоске установили оборудование, позволяющее пополнять транспортную карту. Эта услуга моментально стала востребованной! Жители округи давно уже просили об этом, так как ближайших пунктов пополнения проездных здесь нет.

Так что наши мини-магазины становятся удобным подспорьем жителям микрорайонов Казани, причем в шаговой доступности, - такую оценку дает продавец газетному киоску нового типа.

Да, вот такой новой жизни газетного киоска казанцы единодушно говорят: «Мы - за!»